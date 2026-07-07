矢板明夫遇襲案　陸委會：中共「民族團結促進法」後首件跨境鎮壓

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

矢板明夫6日演講後遇襲，香港籍的廖姓嫌犯在登機前被警方逮捕。陸委會7日表示，本案是中共在「民族團結進步促進法」生效後，首件對台跨境鎮壓案件，政府一定會嚴懲加害者，有效反制跨境鎮壓案件，「希望全社會一起譴責中共對台跨境鎮壓，一起對中共說『不』！」

陸委會提到，案發之後，陸委會於第一時間啟動反制跨境鎮壓工作平台，透過法務部、台中地檢署、警政署、航警局、移民署國境事務大隊、台中市警局等各機關通力合作下，在極短時間內辨明嫌犯身分、行蹤並成功將廖嫌攔阻於登機口，順利逮捕歸案。

陸委會指出，此案例顯示台灣反制中共跨境鎮壓的工作機制已逐步展現成效，嚇阻中共及境外協力者挑戰我國家安全與社會安定。

▼廖姓嫌犯在登機前被捕。（圖／記者白珈陽攝）



陸委會說，本案是中共在民族團結進步促進法生效後，首件對台跨境鎮壓案件，政府提出嚴厲譴責與抗議。中共刻意挑選具指標性的案例，向世界證明中共運用民族團結進步促進法來實施長臂管轄與跨境鎮壓，不是危言聳聽，而是赤裸裸的現實。

陸委會提到，台灣將站在民主陣營的第一線，堅定抵抗中共對台灣主權與人權的霸凌及侵害，「台灣政府公開呼籲中共放棄這種野蠻的手法，學習用文明與台灣進行溝通對話。」

陸委會強調，對於中共企圖透過跨境鎮壓迫使台灣社會噤聲，這樣的企圖絕對不會得逞。政府一定會嚴懲加害者，有效反制跨境鎮壓案件，請國人安心。

陸委會還說，「籲請國人認清中共最終目標就是消滅中華民國，也希望全社會一起譴責中共對台跨境鎮壓，一起對中共說『不！』只有全民團結合作，才能抵禦外來的侵害，確保每一位國民的權益與安全。」

▼矢板明夫遇襲，嘴角流血。（圖／施志昌辦公室提供）

