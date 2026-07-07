成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

▲成大醫院與法務部調查局續簽「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」，深化資安情資分享與聯防合作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

成大醫院7日與法務部調查局續簽「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」，由成大醫院院長許耿福與調查局副局長吳富梅代表簽署，回應政府「資安即國安」政策方向。這是雙方繼2022年首度攜手後，再次深化合作，也象徵共同建構的「資安聯防生態系」邁向新里程碑。

成大醫院院長許耿福表示，隨著AI應用與智慧醫療日益普及，醫療個資運用更加緊密且廣泛，資通安全已成為守護醫療服務穩定運作的關鍵基礎。期盼透過此次續約，讓雙方合作更緊密扎實，攜手調查局共同構築堅實防線，落實安全可信賴的智慧國家目標，讓民眾安心享有智慧醫療帶來的便利。

法務部調查局副局長吳富梅表示，成大醫院為國家關鍵基礎設施，肩負急重症醫療與救災等重要醫療照護任務。近年駭客攻擊日益組織化，醫療機構掌握大量敏感資料，已成為重點攻擊目標之一。

吳富梅指出，雙方將建立聯防機制，由成大醫院分享異常情資，調查局則即時回饋駭客手法，並在資安事件發生時，提供溯源與鑑識協助，全力守護數位安全。

成大醫院表示，與法務部調查局強強聯手，透過跨機關協力建構資安聯防網，可在早期預警、迅速通報及應變處置上發揮最大綜效，不僅有效守護醫療大數據安全、健全資安環境，也能維持醫療體系穩健與永續發展，共同捍衛民眾就醫安全與數位隱私。