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巴威撲沖繩恐「吹倒房屋」　日本教授警告風災重演：極度危險颱風

▲▼ 。（圖／NCDR、中央氣象署、翻攝RAMMB）

▲大型強颱巴威朝沖繩先島群島逼近。（圖／翻攝RAMMB）

記者許力方／綜合報導

日本預測，大型強颱「巴威」10至11日前後持續維持強度，朝沖繩先島群島逼近，氣象廳警告，可能出現足以造成部分房屋倒塌的猛烈強風。名古屋大學與橫濱國立大學教授坪木和久也強調，巴威強度可能持續增強，這次掃過沖繩，可能成為足以重演先島重大風災的「極度危險颱風」。

沖繩10至11日迎暴風　日氣象廳籲盡快防颱

日本氣象廳觀測，雖然巴威自6日起勢力略為減弱，但預計今後仍將維持非常強的勢力，接近沖繩縣宮古島、石垣島等先島群島地區。沖繩縣自9日起風勢將逐漸增強，先島群島則在10至11日前後進入暴風圈，屆時可能吹起足以導致部分住宅倒塌的猛烈強風，同時也有發布警報等級豪雨與暴潮的可能性，「必須嚴防暴風與巨浪帶來的災害」，呼籲民眾明天（8日）之內完成各項防颱措施。

▲▼ 。（圖／NCDR、中央氣象署、翻攝RAMMB）

▲▼ 。（圖／NCDR、中央氣象署、翻攝RAMMB）

▲各國預測巴威北轉後將靠近台灣、沖繩，強度不會明顯減弱。（圖／NCDR、中央氣象署）

恐重演2003年風災　專家示警猛烈暴風

坪木和久表示，巴威颱風未來將持續行經海水溫度偏高的海域，接近先島群島時，強度預料不會明顯減弱，甚至可能伴隨媲美2003年第14號颱風等級的「猛烈暴風」。當年颱風曾重創先島，這次颱風威力不可輕忽，即使當地居民長年習慣面對颱風侵襲，也可能遭遇超出過往經驗的強烈陣風與風暴。

坪木和久分析，由於南美洲秘魯外海海溫偏高，使今年颱風更容易在偏東海域生成，加上長時間通過高海溫區域，進一步提供能量，促使颱風持續增強。他提醒，即使颱風本體未直接侵襲本州，仍可能帶來間接影響，日本大範圍地區出現高溫，西風輸送至日本引發局部豪雨。

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