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不只橄欖油！醫師點名居家「抗發炎神隊友」

橄欖油。（圖／達志／示意圖）

▲醫師分享，居家除了橄欖油以外，苦茶油、酪梨油及堅果等油，同樣是抗發炎神隊友。（圖／達志示意圖）

記者柯振中／綜合報導

放射腫瘤部光子放射治療科主治醫師廖志穎指出，市售油品種類繁多，其含有的脂肪酸對身體的影響大不相同。廖醫師表示，Omega-3與Omega-9主要負責抑制發炎並保護心血管，而現代人因頻繁外食，攝取了過多的促發炎物質Omega-6，導致體內油脂比例嚴重失衡。若想改善慢性發炎，應將兩者比例調整至1：1到4：1較為適當。

補多元不飽和脂肪酸護大腦　單元不飽和脂肪酸耐高溫下廚安全

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關於抗發炎的油脂來源，廖志穎醫師說明，Omega-3是人體無法自行製造的脂肪酸，主要負責抑制發炎、保護心血管與維持大腦運作。廖醫師指出，民眾可以透過食用鯖魚、鮭魚、秋刀魚、亞麻仁油及奇亞籽來補充。

廖志穎醫師進一步表示，Omega-9則是身體可以自行合成的脂肪酸，多補充有助於降低壞膽固醇。廖醫師坦言，由於Omega-9具備耐高溫的特性，用於下廚相對安全，常見的來源包括橄欖油、苦茶油、酪梨油及堅果。

頻繁外食導致油脂比例失衡　促發炎物質過量引發慢性過敏

針對促發炎的油脂種類，廖志穎醫師透露，Omega-6是身體免疫反應需要的油脂，負責在體內啟動發炎機制。廖醫師坦言，現代人因為外食頻繁，大豆油、沙拉油與葵花油常出現在炸物和小吃中，導致攝取過量。

廖志穎醫師進一步解釋，當民眾吃進過多的Omega-6，卻攝取過少的Omega-3時，身體便容易陷入慢性發炎、過敏甚至是肥胖。廖醫師強調，現代人兩者的比例往往高達15：1，這也是體內發炎指數上升的主因。

減少油炸並更換家用烹調油　每週適量吃魚補充好油抗發炎

面對健康的吃油指南，廖志穎醫師提出具體建議，首先在外食時應盡量減少食用炸物，避開過度加熱的廉價植物油。廖醫師認為，家庭炒菜與煎蛋時，可以將烹調油更換為橄欖油或苦茶油，藉此增加Omega-9的攝取。

廖志穎醫師最後提醒，民眾每週可以吃兩次魚，或者每天食用一匙亞麻仁油、吃一小把堅果來補充Omega-3。廖醫師強調，透過這些飲食調整，能避免身體天天處在慢性發炎中，晚餐吃一條烤鯖魚就是很好的開始。

 
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