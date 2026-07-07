▲「眾量級」家寧（右）今（7日）在新北地院，首度與前男友Andy（王崇睿）同庭對質，目光幾無交集。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

昔日百萬YouTuber「眾量級CROWD」情侶檔Andy（王崇睿）與張家寧，去年（2025年）分手拆夥，驚爆頻道累積10年營收約1億元，Andy僅月領5萬餘元薪水，處境令圈內人同情，他今（7日）到新北地院出庭，和家寧一家四口首度同框對質，證稱相信當時伴侶的母親，家寧媽要他簽成立公司的股權單，他照辦，其實他不懂，當下感覺有壓力。

Andy今證稱，和家寧共創眾量級頻道，最初是好玩有趣，把2人交往的生活紀錄拍片分享，累積200多萬點閱後，開始有聲量與收益，家寧媽提議成立群海娛樂公司為眾量級頻道節稅，他當時剛出社會、專注拍片，不懂稅務，加上信任伴侶的母親，就聽從家寧媽的交代辦理。

▲Andy（王崇睿）今（7日）出庭證稱，眾量級頻道成立母公司後，他僅月領最高5萬餘元薪水，除了年終，沒額外酬勞，還常代墊拍片費用。（圖／記者黃哲民攝）

成立群海約定Andy和家寧各出資5萬元、各佔25%股權，家寧媽出資10萬元佔50%，Andy表示，家寧媽沒解釋為何這樣約定，只是催他簽字，要他別擔心，公司會把帳目做清楚、幫他處理好，他把新開立的銀行帳戶與印章交給家寧媽使用，從來不知金流，他月領5萬元到5.5萬元薪水，公司成立4年後，每年才有2到3個月年終，除此之外，沒額外酬勞。

家寧媽的律師追問Andy有無支付成立群海的股款、資金來源，自己的所得稅、保費是不是用自己的錢付的，Andy頻頻卡殼，數度沉思，彷彿忘了自己才說過都是家寧媽管帳、輪流使用家寧爸媽與Andy、家寧的帳戶收款，Andy努力回憶想給個回答，被律師逮到YT收益究竟歸群海或個人帳戶的語病，質問他說法是否不實。

▲Andy（王崇睿）證稱與家寧交往時，信任家寧媽是伴侶的母親，對方要他簽成立公司的股權單，他就照辦。（圖／記者黃哲民攝）

Andy搔頭不知所措，最後投降說「我跟你（律師）好像...，哩低咧工瞎哇聽嘸（台語），我聽不懂～」檢方提出異議解圍，審判長要辯方調整問法，否則似乎偏離待證事實。

Andy獲得解救，說話變得比較放得開，辯方質疑他為何私自改用自己帳戶收取頻道外幣收益，他說家寧當時堅持出國參加時裝週拍片、要花約200萬元，家寧媽不肯給錢，他只好用這種方式為家寧籌措，而且不夠用。

律師要求提出這趟拍片花費的單據、在哪裡兌換外幣、有什麼佐證，Andy傻眼說都是家寧的花費、單據都在家寧那裡，他哪會有，而且他跟家寧媽要不到錢支付拍片成本，都得先代墊，所以累積卡費，最後必須跟家寧媽表明這些都是工作費用，請家寧媽撥款，不是他跟家寧媽借錢付自己卡費。

▲「眾量級」家寧（右）今（7日）在新北地院，首度與前男友Andy（王崇睿）同庭對質，目光幾無交集。（圖／記者黃哲民攝）

Andy今作證之初，因隔離訊問，家寧先在庭外等候，輪到她作證時，才和Andy在法庭內見面，但Andy有意無意地東張西望、和律師竊竊私語，或百般無聊似地抓肩摸腿，就是不跟家寧有視線交會，家寧後來看著妹妹作證，眼角餘光似乎不時掃向Andy。

Andy去年（2025年）3月11日PO文，表示前年（2024年）和家寧「分手後我一無所有」，10年來累積227萬訂閱的頻道，遭家寧母女整碗端走，他無法登入「眾量級」所有頻道與社群帳號，還被家寧媽開股東會以「分手後對公司無貢獻」為由拔掉董事職位，要他簽署股權轉讓書與保密協議，一腳踢開。

Andy自曝群海成立後，他僅月領最高5萬餘元薪水、沒分紅，「眾量級」商標被家寧媽登記註冊、不是他的，家寧媽拒絕他查帳，說他的25%股份是「借名登記」、也不是他的。Andy連串窘境引起粉絲與許多網紅聲援，隨即有人檢舉群海靠「眾量級」進帳約1億元，卻涉嫌逃漏稅。

新北地檢署去年4月搜索約談家寧爸媽、家寧及妹妹到案，訊後家寧交保3萬元，家寧爸與家寧妹各交保5萬元，家寧媽交保20萬元並限制出境出海，檢方隨即於去年7月起訴本案，Andy主張家寧媽侵占的群海、「眾量級」收益共4427萬餘元中，有美金46萬元與台幣20萬餘元，是他應得的收益。