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摩納哥炸彈案急轉！39歲女嫌遭槍殺棄屍　烏克蘭現役情報官被逮

▲涉摩納哥炸彈案的烏籍女通緝犯，返國後遭槍殺身亡。（圖／路透）

▲涉摩納哥炸彈案的烏籍女通緝犯，返國後遭槍殺身亡。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

摩納哥日前發生針對烏克蘭裔富商的炸彈襲擊案，遭國際刑警組織（Interpol）發布紅色通緝令的39歲烏克蘭籍女子貝雷佐夫斯卡（Anastasiia Berezovska），如今竟被發現陳屍烏克蘭首都基輔附近。烏克蘭警方證實，死者頭部有槍傷，目前已拘留兩名涉嫌謀殺她的男子，其中一人更是烏克蘭國防部情報總局（HUR）現役情報官員，案情急轉直下。

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 葉爾莫拉耶夫與妻子都在爆炸中受傷命危。（圖／翻攝自X）

涉炸烏裔富商逃亡多國　返國後遭槍殺

這起震驚歐洲的炸彈襲擊案發生於6月29日，目標為出生於烏克蘭、現持賽普勒斯國籍的富商葉莫拉耶夫（Vadym Yermolaiev），以及其伴侶和兒子，3人均在爆炸中受傷。摩納哥檢方指出，貝雷佐夫斯卡犯案後徒步逃往法國，再駕駛德國牌照租賃車經義大利等國輾轉前往德國，之後於7月1日返回烏克蘭。她因涉嫌謀殺未遂、在公共場所放置爆炸裝置及共謀犯罪等罪名，遭摩納哥當局通緝。

烏克蘭警方表示，貝雷佐夫斯卡的遺體於當地時間6日晚間在基輔附近被發現。調查發現，她返國後曾與家人，以及兩名男子保持密切聯繫，其中一人為現役情報官員，另一人則曾任執法人員。警方追查金流時發現，兩人曾多次透過銀行帳戶及加密貨幣向她匯款，因此懷疑不僅涉及命案，也可能與摩納哥炸彈襲擊案有所關聯。

現役情報官認了殺人　共犯住處驚見「酷刑室」

警方指出，遭拘留的情報官在偵訊中坦承參與殺害貝雷佐夫斯卡，並聲稱所有接觸、匯款及犯案行為均是個人決定，未曾向上級報告。根據其供詞，警方進一步找到死者遺體，確認頭部有槍傷，現場並尋獲手槍彈殼。另在前執法人員住處搜索時，還發現地下室內設有一間疑似「酷刑室」的密室，震驚辦案人員。目前兩人均因涉嫌預謀謀殺遭拘留，警方已將相關調查資料提供摩納哥當局，持續釐清兩人是否也涉入炸彈攻擊案。

據路透社報導，葉莫拉耶夫2019年取得賽普勒斯國籍，2023年遭烏克蘭列入制裁名單。烏媒指出，原因與他在遭俄羅斯占領的克里米亞持續經商有關，他也曾出現在烏媒調查報導所稱的「摩納哥營」名單中，該名單聚焦俄烏戰爭期間移居法國蔚藍海岸的烏克蘭富商與政商人士。

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