1300噸致癌毒油市場流竄！黃國昌轟衛福部：7天改4種說法

▲黃國昌質疑此次致癌油風暴，民進黨政府一拖再拖、說法一變再變。（資料照／記者劉昌松攝）



記者柯振中／綜合報導

中聯油脂致癌沙拉油事件持續延燒。衛福部部長石崇良7日下午表示，涉及的232項產品全數預防性下架，其中包括175項混油比例在20％以下的產品，皆必須在7月8日午夜24時前完成下架，業者須提出檢驗合格標準才可重新上架。對此，民眾黨主席黃國昌痛批，民進黨政府在攸關人民食安的致癌油風暴中一拖再拖、說法一變再變，政策根本是荒腔走板。

黃國昌痛批食安政策七天四變 抨擊混油下架標準荒謬違法

民眾黨主席黃國昌對衛福部改口表示極度無言。他直言中央在處理此起致癌油風暴時一拖再拖，政策一變再變，導致在短短7天內就出現了4種不同版本，完全無法建立民眾對政府的信任。

黃國昌指出，衛福部起初僅隱瞞並公布3家廠商、要求18個品項下架，直到面臨社會強烈怒火後，才迫於壓力改為公布第三層的360家廠商。

然而當時政府不僅未能明確交代相關品項，甚至自行研擬出一套莫名其妙且明顯違法的「20％混油比例」才需下架的界線，讓一般社會大眾完全無法理解民進黨政府的施政邏輯。

質疑千噸毒油流向掌握失能 公開質問總統是否放水

即使石崇良7日再度修正說法，要求比率小於20％的產品也必須在8日午夜前全數預防性下架，黃國昌仍對中央的執行配套抱持強烈懷疑。他質疑，除了目前已被揭露的232項品項，其餘同樣牽涉致癌油的產製品，難道打算繼續維持「20％以上才需下架」的荒謬標準。

對此，黃國昌公開質問賴清德總統，政府搞了半天，到底查清楚有多少產品遭到污染，高達1300公噸的致癌油流向究竟掌握了沒。他怒批政府若連基本流向都查不出來，根本是把人民的健康安全放水流，讓食安五環承諾淪為徹底的笑話。

南僑中聯通報延誤遭開罰 下游三百六十家業者持續追蹤

面對外界質疑，石崇良則在記者會中說明通報細節，指出南僑早在5月13日就自主檢驗得知報告，卻未依法通知衛生主管機關，反而私下通報上游中聯油脂。中聯油脂隨後又自行檢驗多次，拖延到6月30日才正式向主管機關通報，中間的行政程序確實存在嚴重延誤。

目前中聯、南僑及福壽等下游廠商，皆已由地方衛生局依法進行裁處。食藥署正針對下游360家業者產製產品持續追蹤，目前已掌握331家，相關油品及即食食品清單已公開在食藥署專區供大眾辨識。