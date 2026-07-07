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巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

▲▼依據最新監測資料，萬里溪堰塞湖蓄水量推估約329.02萬立方公尺，約占總庫容量510萬立方公尺的64.51%。（圖／花蓮分署提供，下同）

依據最新監測資料，萬里溪堰塞湖蓄水量推估約329.02萬立方公尺，約占總庫容量510萬立方公尺的64.51%。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農業部今日下午持續召開「萬里溪堰塞湖災害緊急應變小組」工作會議。由於巴威颱風可能在花蓮山區帶來較大降雨，造成堰塞湖溢流，農業部將依據氣象署雨量預報，若堰塞湖推估將於24小時內溢流；或氣象署發布海上颱風警報，將發布黃色警戒。若預估12小時內可能溢流，或發布陸上颱風警報，則發布紅色警戒，以便相關單位執行防災應變措施。

花蓮分署表示，依據最新監測資料，萬里溪堰塞湖蓄水量推估約329.02萬立方公尺，約占總庫容量510萬立方公尺的64.51%，水位持續穩定上升，距離可能溢流口尚有11.4公尺。

中央氣象署目前預測巴威颱風路徑以通過台灣東北方近海，往西北方的台灣北部海面機率最高，台灣陸地預估在周五（10日）傍晚之後，就會進入暴風圈的範圍。氣象署可能在周四（9日）白天起先後發布海上、陸上颱風警報。

▲▼依據最新監測資料，萬里溪堰塞湖蓄水量推估約329.02萬立方公尺，約占總庫容量510萬立方公尺的64.51%。（圖／花蓮分署提供，下同）

農業部提醒地方政府，巴威颱風逐漸逼近，其影響雖仍具不確定性，但應料敵從寬，包括萬里溪堰塞湖及馬太鞍溪防災，請地方政府務必先以可能的最大影響範圍，精準掌握保全戶名冊，並與保全對象保持密切聯繫，以利警戒發布時能立即啟動應變。同時，針對弱勢族群、防救災人力及交通運具，落實造冊列管，以利執行疏散避難時效。相關的三個鄉鎮公所若有機具或物資等需求，請立即向花蓮縣政府或中央申請協助，確保疏散撤離及收容安置量能足夠。

今日會議，陽明交通大學團隊表示，因應颱風來襲可能造成花蓮溪主流流量增加，影響萬里溪與花蓮溪匯流口以下河段。經水理分析模擬，發現花蓮溪自箭瑛大橋至中興大橋左岸少部分河段可能有溢堤風險，因此新增該區域為影響範圍。鳳林鎮公所表示，新增範圍之前就已經納入馬太鞍溪堰塞湖影響範圍，由於保全對象單純，可快速執行疏散撤離作業。

▲▼依據最新監測資料，萬里溪堰塞湖蓄水量推估約329.02萬立方公尺，約占總庫容量510萬立方公尺的64.51%。（圖／花蓮分署提供，下同）

萬里溪堰塞湖水位持續穩定上升，距離可能溢流口尚有11.4公尺。

經濟部水利署針對萬里溪淹水風險較高之河段，均已完成堤防應急加高與加固作業，但萬榮鄉梁鄉長反映西寶大橋上游右岸周邊可能仍存在河堤防護缺口，水利署第九河川分署於會中表示，將於明日儘速邀集萬榮鄉公所及花蓮縣政府辦理現勘，再評估是否需要進行補強。另外，農田水利署因應堰塞湖可能發布警戒，將於明(8)日下午5時前移除溪床取水的導水土堤，並關閉水閘門。

有關交通設施部分，交通部公路局、台鐵公司及花蓮縣政府均已建立橋梁之預警性封橋或停駛措施，農業部也請相關單位在安全前提下，進一步縝密評估停駛、封路時機及交通替代措施，以降低對交通輸運的影響。

因應巴威颱風來襲，農業部請各防災單位持續盤點各項應變整備工作，包括檢視萬里溪與馬太鞍溪沿線河防設施、鐵公路橋梁與疏散撤離、收容安置場所及物資整備等工作，讓各項防颱措施維持最佳整備狀態。

本次會議由農業部邀集行政院災害防救辦公室、經濟部水利署、內政部、交通部、國防部、國家災害防救科技中心、原住民族委員會、衛生福利部、花蓮縣政府、萬榮鄉公所、鳳林鎮公所、光復鄉公所、臺灣鐵路公司、中華電信、台灣電力公司、陽明交通大學、中華防災學會及土木、水利、坡地防災等領域專家學者共同研商，持續整合中央與地方防災量能，滾動檢討各項應變整備工作。
 

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