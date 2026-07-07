滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調否認

記者高堂堯、閔文昱／南投報導

南投縣仁愛鄉台14甲線清境路段7日清晨發生一起大貨車事故，一輛從宜蘭載運滿車西瓜、準備送往台中的大貨車，行經定遠新村附近下坡路段時，疑因煞車失靈失控逆向衝向對向車道，自撞邊坡後卡進側溝，造成鄭姓駕駛腿部骨折送醫，車上2名隨車人員則未受傷。猛烈撞擊造成大量西瓜噴飛、碎裂，西瓜汁流滿路面，現場一片狼藉。

▲西瓜車清境自撞卡側溝，現場西瓜碎裂滿地。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

熱心居民幫忙撿瓜 司機回饋便宜出售

事故發生後，由於車上載滿西瓜，車體過重影響拖吊作業，不少當地居民主動協助撿拾散落西瓜、整理現場。據了解，為感謝居民幫忙，也希望減輕車輛重量，司機便以每顆200元的價格出售保存完整的西瓜，讓協助搬運的居民能以優惠價格購買。不過，當時有其他媒體到場詢問時，隨車人員並未受訪，也未承認有「就地賣西瓜」一事。

警方表示，鄭男當時駕車由松岡往霧社方向行駛，事故後酒測值為零，也未發現毒駕情形，詳細肇事原因仍待進一步調查。事故期間因拖吊作業一度封閉一個車道，採單線雙向通行，警方也到場實施交通管制。

警方提醒山區下坡善用低速檔

仁愛警分局呼籲，山區道路彎多坡陡，駕駛行經長下坡路段時，應使用低速檔控制車速，切勿長時間依賴煞車系統，同時保持安全車距，才能降低交通事故發生風險，確保行車安全。