新竹女騎士遭暴雨沖倒「神秘人相救」！女兒PO文協尋救命恩人

▲新竹女騎士遭暴雨沖倒，神秘人當下立即救援。（圖／翻攝臉書／簡鳳萱）



記者柯振中／綜合報導

受到米克拉颱風外圍環流、西南風影響，全台日前下起暴雨，新竹一名女騎士因而連人帶車被大雨沖倒，所幸周圍熱心民眾救援及時，才未釀成遺憾。對此，騎士女兒簡鳳萱5日透過臉書發文，向當天伸出援手的救命恩人致謝，雖然至今仍不知對方的姓名，但善良與勇敢的舉動，他們全家人永遠不會忘記。

突發大雨致道路積水流速快 民眾不顧安全第一時間救人

關於意外過程，簡鳳萱說明，豪大雨在6月26日早上造成道路瞬間積水，水流相當湍急。簡鳳萱指出，媽媽騎車經過光復中學幼兒園附近時，因水勢過於猛烈，導致整個人連同機車當場被水沖倒。

簡鳳萱進一步透露，當時媽媽無法靠自己的力量站起來，所幸現場有一位民眾不顧自身安全，第一時間衝上前將媽媽救起。簡鳳萱強調，雖然至今仍不知姓名，但他的舉動讓全家人永遠不會忘記。

女騎士左腿多處擦傷就醫 高虹安率施淑婷與里長慰問

針對母親目前的傷勢與復原狀況，簡鳳萱表示，這場意外造成媽媽左腿多處擦傷、右手受傷，身上也有不少瘀青，目前已經就醫治療並正在休養中。簡鳳萱坦言，媽媽的機車也損壞，後續的治療、修車都需要一段時間才能完成。

簡鳳萱指出，這段時間許多親友與市民皆傳來關心，新竹市長高虹安在得知情況後，也安排時間，並率領處長施淑婷、公園里里長林季蓉及曲溪里里長參選人劉邦原一同前來探望，了解當天情況並給予鼓勵。

清晨雨量未達停班課標準 體諒市府防災決策面臨挑戰

面對外界關切的停班停課決策，簡鳳萱透露，市長高虹安向她分享，當天晚上自己幾乎整夜沒有休息，持續關注氣象與降雨狀況。

簡鳳萱分享高虹安的說法稱，由於清晨降雨量未達中央標準，等雨量真正達標時市民已在途中，若貿然宣布停班停課，可能會增加通勤中的風險，因此當下決策相當困難，「我們也能理解，每一項決策都是以市民安全為出發點，希望將風險降到最低。」

簡鳳萱最後提醒，經過這次事件後，家人也能體諒每項防災決策都有許多因素需要考量。簡鳳萱呼籲，希望未來中央與地方能持續精進預警及排水建設，也呼籲民眾遇到豪雨或積水路段時切勿涉水，務必提高警覺。