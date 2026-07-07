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又有14家中鏢！新北問題油擴大　「享記花椒油」等醬料緊急回收

▲新北50校曾用中聯問題油，市府宣布已全數封存下架。（圖／新北市府）

▲新北問題油風暴擴大，官方勒令受影響產品全面下架回收。（圖／新北市府）

記者閔文昱／綜合報導

新北市問題油風暴持續擴大，配合食品藥物管理署最新公布的中聯油脂問題油品下游業者名單，新北市政府7日再公布新增14家受影響業者，其中享記公司使用問題油品加工製成花椒油等醬料，相關產品已由業者配合進行預防性下架回收。新北市衛生局表示，受影響商品、批號及退換貨資訊均已公布於新北市食材登錄平台食安事件專區，將持續滾動更新。

衛生局指出，除要求業者立即停止使用問題油品外，只要加工產品含有問題油品，不論添加比例高低，都須全面配合預防性下架回收，以最高食安標準保障民眾健康。衛生局也提到，昨日已公布包括老協珍白醬鱈魚米漢堡、桂冠原味沙拉等受影響商品，如今再新增14項產品，其中享記花椒油等醬料也列入回收名單。

新北市長侯友宜表示，食安沒有任何模糊空間，相關資訊必須透明、如實公開，才能讓民眾安心。市府在事件發生後第一時間即啟動跨局處聯合稽查，並成立食安事件專區，持續公開最新查核及下架資訊，讓民眾即時掌握事件進展。

此外，衛生局表示，目前多數受影響食品業者已提供退換貨方案，若消費者仍有相關消費爭議或法律問題，可前往新北市政府聯合服務中心洽詢，由法制局提供免費律師諮詢服務，協助保障消費者權益。

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關鍵字：

問題油食安事件新北市政府產品回收食品安全

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