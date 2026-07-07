基隆家扶跨海赴馬祖服務學習　棒球交流120人共譜暑期情誼

▲基隆家扶赴馬祖展開四天服務學習，棒球交流、公益行動收穫滿滿。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為豐富兒少暑期生活體驗，基隆家扶中心於7月4日至7日舉辦「基隆Enjoy社區棒球服務學習」活動，帶領家扶兒少前往馬祖，以文史深度走讀、棒球交流、服務學習及公益行動四大主軸展開四天三夜學習旅程，透過跨縣市交流與實地體驗，拓展孩子視野，也讓跨越海洋的友誼持續延伸。

此次服務學習活動由馬祖家扶中心邀請40位中班至國小六年級學童，與基隆家扶中心30位孩童共同進行才藝交流，共有70名學童熱情參與。此外，基隆家扶中心也攜手Enjoy社區棒球隊26位隊職員及球員，與馬祖高中棒球隊展開球技交流，整體活動約120人共襄盛舉，透過運動與互動學習，建立彼此情誼。

活動內容豐富多元，7月6日安排學童體驗陶笛課程，在高音部、低音部反覆練習後，成功合奏經典曲目《瑪莉有隻小綿羊》，孩子們臉上洋溢著滿滿成就感。現場也安排指甲彩繪體驗，透過彩繪上色或黏貼指甲片方式，讓孩子們發揮創意，化身小小美甲師，挑選自己喜愛的色彩，現場充滿歡笑聲。

除了室內課程，營隊也安排戶外樂樂棒球體驗，以及前往樂活體育館進行匹克球活動，讓孩子在運動中培養團隊合作精神，也透過不同運動項目激發學習興趣，留下充實又難忘的暑假回憶。

基隆家扶中心督導陳志銘表示，感謝大日開發有限公司總經理蘇幸福長年關注家扶兒少暑期生活品質，今年除贊助營隊部分經費外，更加碼提供愛心物資。此次由帶隊社工向馬祖「952營站」採購白米、食用油、牛奶、衛生紙等民生用品，捐贈給馬祖家扶中心，將愛心留在當地，讓公益行動更具意義。

陳志銘指出，家扶中心長期推動社區方案，希望透過多元培力課程，培養孩子獨立生活能力與自信心。此次移地學習不僅讓基隆家扶兒少走出熟悉的生活圈，實際踏上離島，深入認識馬祖的人文歷史、地理環境與社區特色，也藉由與當地孩子共同學習、交流互動，體驗不同文化與生命經驗，進一步培養同理心與公共參與精神。

基隆家扶中心表示，透過棒球交流、才藝互動及公益服務，不僅讓孩子在暑假累積豐富的學習歷程，也讓服務精神跨越海洋，在基隆與馬祖之間建立珍貴的友誼，為孩子們留下難忘且充滿收穫的成長記憶。