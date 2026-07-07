女客只穿內褲突被清潔員開房門　台南知名商旅「退2晚房費」被拒

▲台南市東區一家知名商旅傳出房務人員誤開女住客房門爭議，商旅表示將持續與住客協商處理。（示意圖，圖與本案無關／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市東區一家知名商旅傳出房務爭議，一名女住客控訴，入住期間已告知不要打擾，但7月3日近中午時，仍有男清潔員持房卡感應開門欲入內打掃，當時她正在房內休息、上半身全裸，認為隱私受到侵犯而報警，商旅則回應，清潔員依續住打掃SOP敲門、按門鈴後開門，聽見房內有人聲即立刻退出，並未進入房內，也未看見女房客，雙方各說各話目前仍在協商中。

女房客指控，她日前入住台南市東區該商旅2晚，住宿費約2萬4000元，入住期間曾先向送餐服務人員告知不要打擾，但7月3日上午11時許，仍發生房門遭誤開情形。她說當時自己正在房內休息，因上半身未穿衣服只穿著內褲，聽到清潔員按門鈴及開門時，已在房內喊「裡面有人」，但對方仍以房卡打開房門，讓她受到驚嚇。女房客事後向商旅反映並報警處理，認為館方幹部處理態度消極，讓她感到不舒服，因此向商旅提出10萬元求償。

商旅則回應指出，經查詢所有經手該女房客入住事宜的人員，並未接獲女房客事先交代不必打掃或不要打擾的訊息，客房門外也未掛出「請勿打擾」牌。男清潔員當時是依續住打掃SOP流程作業，開門前有先敲門並按門鈴，當下沒有聽到房內回應，才以房卡感應開門。

商旅表示，清潔員開門後發現房內較暗，並聽見微弱呼叫聲，隨即關門退出，沒有走進房內，也沒有看見屋內女房客，之後立即回報主管該續住房未打掃。商旅指出，考量事件打擾女房客休息，基於禮遇，館方願退還2晚的住房費，但女房客未接受，提出10萬元求償，雙方意見不同將持續協商處理。