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眾量級反目新發展！家寧秀錄音「頻道已歸我」　Andy疾呼：沒給她

▲▼眾量級頻道情侶檔張家寧與Andy（王崇睿）分手拆夥，衍生家寧涉犯妨害電腦使用罪嫌、家寧媽曾淑惠（白衣）、家寧爸張國龍與家寧妹張家芸（黑衣）涉犯逃漏稅等訴訟，新北地院今7/7開庭，5人到齊。（圖／記者黃哲民攝）

▲Andy（王崇睿，右）今（7日）到新北地院作證，否認與家寧分手拆夥後，答應把眾量級頻道送給對方。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

昔日百萬YouTuber「眾量級CROWD」情侶檔Andy（王崇睿）與張家寧，前年（2024年）分手拆夥，衍生家寧爸媽與妹妹涉嫌逃漏稅、家寧涉嫌竄改頻道密碼均被起訴醜聞，新北地院今（7日）開庭，5人到齊作證，Andy堅稱沒同意把頻道所有權送給家寧，家寧透過律師當庭拋出談判分手時的錄音，佐證Andy親口答應眾量級的頻道、收益與商標「都歸家寧，我只要自己的頻道就好」。

辯護律師表示，這段錄音檔是家寧前年4月2日下午2點48分，在當時同居住處與Andy談分手時，用自己手機錄製，共2小時17分鐘，在大約1小時處，清楚聽見Andy說出上述承諾，接著當晚8點多，Andy就修改眾量級頻道備援信箱、收款帳戶為家寧的帳號，印證家寧在分手後取得眾量級頻道所有權，絕非擅自竄改密碼阻擋Andy登入。

▲▼眾量級頻道情侶檔張家寧與Andy（王崇睿）分手拆夥，衍生家寧涉犯妨害電腦使用罪嫌、家寧媽曾淑惠（白衣）、家寧爸張國龍與家寧妹張家芸（黑衣）涉犯逃漏稅等訴訟，新北地院今7/7開庭，5人到齊。（圖／記者黃哲民攝）

▲張家寧（左）當庭提出錄音檔案，佐證和Andy（王崇睿）談分手時，對方允諾眾量級頻道歸她所有。（圖／記者黃哲民攝）

此一出人意料的變化，打亂合議庭希望今天能辯論終結的期待，家寧的律師表示，家寧日前取回偵審期間被扣押的手機，才得以呈現這段錄音。

檢方聲請勘驗確認錄音真實性，審判長諭知辯方已做好完整譯文，請檢方自行核對辯方提出的錄音檔，若文字無誤，就直接使用辯論、無須再耗時勘驗重聽一遍，檢方同意。

▲▼眾量級頻道情侶檔張家寧與Andy（王崇睿）分手拆夥，衍生家寧涉犯妨害電腦使用罪嫌、家寧媽曾淑惠（白衣）、家寧爸張國龍與家寧妹張家芸（黑衣）涉犯逃漏稅等訴訟，新北地院今7/7開庭，5人到齊。（圖／記者黃哲民攝）

▲家寧媽曾淑惠否認侵占眾量級頻道與群海娛樂公司收益。（圖／記者黃哲民攝）

Andy在作證時回答家寧的律師詰問，反覆強調絕沒約定家寧單獨取得眾量級頻道的所有權，他認為分手仍由2人共有頻道。法官喊休庭時，Andy急切舉手發言，重申「我沒同意把頻道給她！不能斷章取義！」法官諭知下周二（14日）下午2點30分續審，請Andy和律師把握時間閱卷、「稍微趕一下，應該來得及」。

Andy開完庭不願停步，邊走邊說家寧和家寧妹（張家芸）今天的證詞，「就是都是曾淑惠（家寧媽）在控制這個公司（群海娛樂）」，再度強調「協議不能斷章取義」。家寧和律師被問到當庭提出錄音檔有無突襲效果，律師代答以庭訊為準，下周開庭會再表示意見。

▲▼眾量級頻道情侶檔張家寧與Andy（王崇睿）分手拆夥，衍生家寧涉犯妨害電腦使用罪嫌、家寧媽曾淑惠（白衣）、家寧爸張國龍與家寧妹張家芸（黑衣）涉犯逃漏稅等訴訟，新北地院今7/7開庭，5人到齊。（圖／記者黃哲民攝）

▲家寧爸張國龍開完庭簡短回應妻子「是一個辛苦的媽媽」。（圖／記者黃哲民攝）

本案家寧媽被控擔任群海娛樂公司負責人，利用兼任會計管帳之便，侵吞眾量級頻道與群海相關收益共4427萬餘元、虛列人頭員工薪資逃漏稅572萬餘元，又擅自註冊「眾量級」商標納為己有，涉犯業務侵占、背信與《稅捐稽徵法》等罪嫌，家寧爸與家寧妹被起訴提供人頭資料給家寧媽，涉犯《個人資料保護法》、幫助逃漏稅等罪嫌。

▲▼眾量級頻道情侶檔張家寧與Andy（王崇睿）分手拆夥，衍生家寧涉犯妨害電腦使用罪嫌、家寧媽曾淑惠（白衣）、家寧爸張國龍與家寧妹張家芸（黑衣）涉犯逃漏稅等訴訟，新北地院今7/7開庭，5人到齊。（圖／記者黃哲民攝）

▲家寧妹張家芸一身黑衣，開完庭低頭不受訪。（圖／記者黃哲民攝）

家寧本案僅被起訴涉犯無故變更他人電磁記錄罪嫌，因她被控未經Andy同意，就變更「眾量級」頻道登入密碼。家寧不認罪，另以群海監察人身分，對擔任董事長的家寧媽提起刑事附帶民事訴訟，法官准許群海公司參加本案沒收程序，今敲定涉及群海公司利益時，由家寧代為主張。

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