家寧妹庭上爆「媽媽會封鎖小孩LINE」！家寧一聽直接笑出來

記者黃哲民、柯振中／台北報導

YouTuber「眾量級CROWD」頻道爭議延燒，Andy與張家寧一家四口7日對簿公堂，怎料期間家寧的妹妹張家芸爆料稱，母親曾淑惠會封鎖小孩的LINE，全家人因此笑了出來。等到庭審結束以後，家寧被問及「媽媽真的會封鎖你們」等話語時，當場忍俊不禁，還因此背過鏡頭整理情緒。

▲家寧被詢問媽媽是否會封鎖小孩的LINE時，嘴角忍不住上揚，旋即轉過身背對鏡頭。（圖／記者黃哲民攝）



出庭爆母親封鎖LINE！家寧法庭外被問及當場笑出來

家寧開庭完畢後在法庭外受訪，被詢問「開庭的時候是不是一直看王崇睿（Andy）」時，並沒有過多表示，只能對鏡頭鞠躬、說了聲謝謝。怎料被問及妹妹張家芸證稱「媽媽會封鎖小孩的LINE」是否屬實時，當場忍俊不禁，露出笑臉後旋即背對鏡頭整理情緒。

▲▼家寧被詢問媽媽是否會封鎖小孩的LINE時，嘴角忍不住上揚，旋即轉過身背對鏡頭。（圖／記者黃哲民攝）



等到轉過身時，家寧臉上已經沒了笑意，不料這時媒體再度提問，是否再透過這種方式保護爸爸，以及「媽媽真的會封鎖你們」等話語時，笑意再次忍不住，露出笑臉後立即轉身，並且轉頭再面對鏡頭時，還低頭、用手遮擋臉上的笑容。

律師尷尬稱難念的經！雙方律師針對錄音證據各執一詞

而在接受提問的過程中，律師則是在旁尷尬陪笑，指稱「家家有本難念的經」。至於在庭上爆料「媽媽封鎖LINE」的張家芸，結束庭審後則是相當低調，面對鏡頭時低頭快步走開，期間並未回答任何問題。

後續張父張國龍離開法院，被問到相關問題時，臉上同樣帶著掩飾不了的笑意，只稱妻子曾淑惠是「一個辛苦的媽媽，謝謝」，接著快步離開。至於被爆料的曾淑惠，被問是否真的會封鎖小孩的LINE時，則是面無表情離開，並未回答任何問題。

▲▼家寧被詢問媽媽是否會封鎖小孩的LINE時，嘴角忍不住上揚，旋即轉過身背對鏡頭。（圖／記者黃哲民攝）



對於此次庭審當中，家寧一家提出的錄音證據、指稱Andy將頻道所有權交給家寧。Andy則是透過律師回答，協議的過程中，隻字片語不能代表一切，僅能說是未協議成功，且Andy在對話紀錄中也有提及，頻道是共有的、不能斷章取義。目前全案仍在審理當中，詳情待後續進一步追蹤。