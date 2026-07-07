馬克宏訪敘下榻四季酒店旁爆炸　車隊剛離開「18人受傷」

▲法國總統馬克宏原定下榻的大馬士革飯店附近驚傳爆炸。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）赴敘利亞進行具歷史意義的訪問，不過就在他今天準備與敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）會談前，大馬士革市區突然發生爆炸事件，地點就在他入住的四季酒店附近。法國艾里賽宮隨後證實，馬克宏未受到影響，目前人身安全，訪問行程也會照原計畫進行。

根據路透社報導，艾里賽宮（Elysee Palace）指出，爆炸發生時，馬克宏與隨行車隊已經離開飯店，因此沒有聽見爆炸聲響，之後也順利前往總統府，與夏拉展開會面。

現場的路透社記者表示，事發時曾聽見巨大爆炸聲，隨後目擊附近冒出濃煙。爆炸發生後，當局立即封鎖周邊道路，並提升現場維安層級。

美聯社報導指出，爆炸位置靠近馬克宏此行入住的四季酒店（Four Seasons Hotel），目前敘利亞官方尚未針對事件原因作出說明。

敘利亞媒體「祖國報」（Al-Watan）以及敘利亞電視台（Syria TV）則報導，大馬士革市中心先後發生2起爆炸，現場升起大量黑煙，引發外界關注。

另據法新社引述消息人士說法，其中一枚爆炸裝置疑似被藏在垃圾桶內，另一枚則放置於四季酒店附近的一輛汽車中。

社群平台流傳的現場影片顯示，一輛車遭爆炸波及起火燃燒，附近路面還可見疑似血跡。

敘利亞國家通訊社表示，這起爆炸事件共造成18人受傷，傷者包含4名警察。截至目前，尚未有任何組織宣稱犯案。

馬克宏此行也創下紀錄，成為夏拉率領反叛勢力於2024年推翻前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權後，第一位前往大馬士革訪問的歐盟國家領袖。