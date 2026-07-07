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驚悚畫面！機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士慘成人形火球重傷

記者張君豪／新北報導

7日上午7時40分，新北市汐止區新台五路一段好市多前路口發生一起聯結車與機車碰撞事故，機車倒地後隨即起火燃燒，女騎士一度受困車下且全身著火。所幸當時正在路口執行交通疏導勤務的警員第一時間衝到起火機車旁火場、與義交及熱心民眾合力將受困騎士拉出，熱心警員完成救人並繼續進行交通疏導英勇行為令人讚佩。

▲7日上午汐止發生機車火燒車意外，女騎士險遭大火吞噬，警員英勇救人。（圖／記者張君豪翻攝）
▲7日上午汐止發生機車火燒車意外，女騎士險遭大火吞噬，警員英勇救人。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

汐止警方表示，該分局交通分隊警員當時正在大同路與新台五路口執行交通疏導勤務，目擊一輛蘇男（32歲）駕駛營業聯結車，自大同路一段右轉新台五路一段往國道三號方向行駛時，與同向由吳女（72歲）騎乘的機車發生碰撞。機車倒地後竟起火燃燒，吳女遭倒地機車壓住全身著火，情況危急。

▲7日上午汐止發生機車火燒車意外，女騎士險遭大火吞噬，警員英勇救人。（圖／記者張君豪翻攝）

在旁指揮交通警員見狀，立即與義交及路過民眾立即衝向火場，合力將受困的吳女從起火機車下救出，避免持續遭火焰灼傷；蘇姓駕駛則立即取用滅火器撲滅火勢，成功阻止火勢進一步延燒。汐止分局獲報也派遣交通分隊及社后派出所共8名警力、3名義交到場支援，協助現場救護、交通管制及事故處理，消防救護人員隨後抵達接手救援。

警方指出，吳姓女騎士臉部、軀幹及雙腿受到燒燙傷，身上並有多處擦挫傷，已送往三軍總醫院治療；蘇姓聯結車駕駛則無明顯受傷。警方現場對蘇男實施酒測及毒品唾液快篩，酒測值為0，毒品快篩亦呈陰性。

汐止警分局交通分隊分隊長張志煒表示，事故發生後，執勤員警第一時間投入救援，與義交及熱心民眾合力將受困騎士救離火場，分局並啟動警消協調機制，迅速完成救護及交通疏導作業。由於現場處置得宜，本起事故未造成轄區上班尖峰時段車流嚴重壅塞。

▲7日上午汐止發生機車火燒車意外，女騎士險遭大火吞噬，警員英勇救人。（圖／記者張君豪翻攝）

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