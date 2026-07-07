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猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

記者許力方／台北報導

強颱「巴威」（Bavi）來勢洶洶，中央氣象署預報，未來巴威有減弱趨勢，但仍會以強颱等級掃過台灣，中部以北、宜花都納入暴風圈警戒範圍，10日（周五）晚間至11日白天（周六）將是颱風最接近時刻，影響最劇烈，尤其台中以北山區有局部豪雨以上劇烈降雨，降水預報「紫到發白」。

▲▼巴威颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA、RAMMB/CIRA）

▲巴威颱風雖有減弱趨勢，但仍將以強颱之姿襲台。（圖／翻攝NOAA）

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10日晚至11日最接近　中北部納暴風圈警戒

氣象署表示，巴威颱風目前距離台灣約2100公里，未來將沿著太平洋高壓南側先偏西移動，9日（周四）起逐漸轉西北方向，10日晚間至11日白天從台灣東北側外海朝西北方向前進，這2天最接近台灣，暴風半徑維持300公里以上，中部以北及宜花都位於暴風圈範圍內，雖登陸機率偏低，氣象署預計9日白天發布海上警報，9日晚間至10日凌晨發布陸上警報。

根據氣象署觀測，巴威目前仍是強烈颱風，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒73公尺，7級暴風半徑仍達350公里，是一個結構紮實且範圍偏大的颱風，預估颱風北上接近台灣期間，強度會有稍微減弱趨勢，但通過時仍可維持「強烈颱風下限至中度颱風上限」的威力。

▲▼巴威颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA、RAMMB/CIRA）

▲巴威暴風半徑達350公里。（圖／翻攝RAMMB/CIRA）

逐日天氣曝光　台中以北山區慎防豪雨

★氣象署逐日天氣與風雨影響：
【7/8（三）】天氣較穩定，防午後雷陣雨－
各地大多為晴到多雲，午後北部、南投、嘉義及其他山區要留意局部短暫雷陣雨。

【7/9（四）】颱風漸近，迎風面漸轉雨－
隨著颱風靠近，桃園以北及宜蘭地區會逐漸轉為有雨的天氣，晚上後降雨機率較高。其他地區仍是多雲到晴，午後南部及山區有局部短暫雷陣雨。

【7/10～7/11（五～六）】颱風影響最劇，留意豪大雨－
北部、宜蘭地區及中南部山區：有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生機率。
特別注意：台中以北山區有局部「豪雨等級以上」的劇烈降雨！
中部及花蓮地區：有短暫陣雨或雷雨，中部地區及花蓮山區並有大雨或局部豪雨機率。其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

【7/12（日）】颱風漸遠，水氣仍多－
西半部及台東地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

▼一張圖看巴威風雨最強時程。（圖／中央氣象署）

▲▼巴威颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA、RAMMB/CIRA）

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