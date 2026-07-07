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中藥材不只能入藥！北港附醫巧手拼貼...賦予廢棄藥材新生命

▲中國醫藥大學北港附設醫院中醫科醫師楊舒渝帶領同仁製作「中醫藥畫」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中國醫藥大學北港附設醫院中醫科醫師楊舒渝帶領同仁製作「中醫藥畫」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

過期中藥材也能化身藝術創作！中國醫藥大學北港附設醫院中醫科醫師楊舒渝以「中醫藥畫」製作，運用已超過保存期限、無法再供食用的中藥材作為創作素材，透過拼貼技法在珍珠板上打造獨具特色的藝術作品，讓原本可能被丟棄的中藥材展現新價值，也讓更多人透過藝術認識中醫藥文。

楊舒渝醫師表示，「中醫藥畫」是將不同種類中藥材的形狀、色澤與天然紋理轉化為創作元素，依照設計構想排列、拼貼，創造出具有層次感與生命力的作品。這項創作不僅能達到資源再利用的目的，也能讓參與者在專注於拼貼過程中放慢腳步，透過手作沉澱情緒、舒緩壓力，達到身心放鬆的效果。

▲中國醫藥大學北港附設醫院中醫科醫師楊舒渝帶領同仁製作「中醫藥畫」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲參與者透過中藥材拼貼創作，感受天然藥材香氣，在藝術體驗中達到放鬆與療癒效果。（圖／記者游瓊華翻攝）

創作過程中，中藥材本身散發的天然香氣，也成為活動中的特殊體驗。楊舒渝指出，部分中藥材如藿香、石菖蒲等具有清新氣味，創作時可感受到自然草本香氣；菊花等芳香素材則帶來柔和氣息，讓參與者在視覺創作之外，也透過嗅覺感受中藥材蘊含的文化特色，增添手作活動的療癒氛圍。

不過，楊舒渝醫師也提醒，活動中使用的中藥材皆為「已過保存期限、僅供藝術創作使用」之材料，民眾切勿再拿來煎煮或食用。若中藥材出現受潮、發霉、變色、蟲蛀或異味等變質情形，可能已滋生黴菌、細菌，甚至產生有害物質，誤食恐造成腸胃不適，並增加肝腎代謝負擔，影響身體健康。

楊舒渝呼籲，民眾若發現中藥材已明顯變質，應立即停止使用並妥善丟棄；若不慎誤食後出現身體不適，也應儘速就醫，由專業醫師評估處理，避免延誤。

中國醫藥大學北港附設醫院表示，希望透過「中醫藥畫」活動，讓民眾跳脫傳統藥材使用框架，以藝術創作方式重新認識中醫藥文化，同時落實資源再利用與環境永續理念。未來也將持續推動結合醫療、文化與生活的多元活動，讓中醫藥不只是治療工具，更成為融入日常、傳遞健康與永續價值的重要媒介。

▲中國醫藥大學北港附設醫院中醫科醫師楊舒渝帶領同仁製作「中醫藥畫」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲原本無法食用的中藥材，在巧手排列下化身藝術作品，兼具環保理念與美學價值。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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關鍵字：

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