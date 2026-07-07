馬蘭暖警化身臨時推手　護送輪椅民眾平安返家

▲台東馬蘭派出所員警協助行動不便民眾脫困。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東警察分局馬蘭派出所員警執行巡邏勤務期間，發現一名民眾連同輪椅倒臥路旁，立即停車上前關心，協助排除危險並護送返家，展現警察守護民眾安全的溫暖力量。

台東警察分局馬蘭派出所所長詹富元、警員黃翔軍及實習生楊晉文日前執行巡邏勤務，行經台東市更生路與更生路886巷口時，發現一名民眾連同輪椅跌倒於路旁，立即停車查看狀況，並協助將民眾攙扶至安全位置休息，避免再次發生危險。

員警隨後通報119救護人員到場協助，經救護人員檢視傷勢後，該名民眾表示僅需現場簡單處置，暫無送醫需求。警方在確認身分並持續關心身體狀況後，考量其行動不便，主動協助駕車護送返家，直到確認安全抵達後才安心離開。

對於警方第一時間伸出援手，當事人也頻頻表達感謝，感謝員警不僅協助處理突發狀況，更貼心陪伴返家，讓其感受到社會溫暖。

台東警察分局表示，警察勤務除了維護治安、打擊犯罪外，也肩負守護民眾生命安全與協助弱勢族群的重要責任。第一線員警在執勤過程中，隨時關注民眾需求，遇有需要協助的情況，都會即時伸出援手。

警方也提醒，民眾如遇突發狀況或需要緊急協助，可立即撥打110報案或119求助，讓警消人員能迅速掌握情況，提供即時協助，共同維護安全生活環境。