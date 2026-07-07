　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東7月起推YouBike前30分鐘補助12元　邀民眾騎車逛東博

▲台東推YouBike優惠邀民眾低碳漫遊。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東推YouBike優惠邀民眾低碳漫遊。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

迎接暑期觀光旺季，台東縣政府積極推動低碳旅遊，交通及養護工程處7日宣布，自7月8日起推出公共自行車補助措施，活動期間民眾租借YouBike各車款，皆享有「前30分鐘補助12元」優惠。換算後，騎乘YouBike 2.0前30分鐘免費；若選擇YouBike 2.0E電輔車，前30分鐘僅需自付13元，鼓勵遊客與在地鄉親搭配大眾運輸，輕鬆暢遊台東暑期兩大盛會。

交通及養護工程處表示，暑假期間台東大型活動接續登場，包括7月3日至8月20日舉行的「2026台東博覽會」，以及7月4日至8月20日登場的「2026台灣國際熱氣球嘉年華」，預期將吸引大量國內外遊客造訪。因應活動期間人潮增加，各活動場域周邊及熱門景點將視情況實施交通管制，建議民眾採取「大眾運輸＋公共自行車」的綠色移動模式，減少塞車與停車困擾。

交通處指出，前往東博參觀的民眾，可於台東轉運站搭乘接駁專車，各展區周邊也設有YouBike租借站點，方便遊客串聯不同展區、市區景點及特色店家，彈性安排旅遊行程，深入體驗台東城市風貌。

至於規劃前往熱氣球嘉年華的遊客，交通處建議，開車族可將車輛停放於鹿野龍田大草坪或永安展售中心，再轉乘YouBike前往活動場域；搭乘大眾運輸者，則可利用鹿野車站站點租借自行車，沿途欣賞龍田綠色隧道、鹿野神社等特色景點，享受慢遊台東的樂趣。

交通處提醒，若民眾計畫挑戰騎乘自行車前往鹿野高台，建議由鹿野車站出發，選擇路況較平緩、安全性較高的台9線銜接高台路路線，全程約5.7公里，避免誤入坡度較陡的產業道路，以確保騎乘安全。

交通處也提醒，暑假期間天氣炎熱，加上山區騎乘需要一定體力，民眾出遊前應評估自身狀況，做好防曬、補水及防護措施；出發前可先下載YouBike官方APP，掌握各租借站點車輛數量與即時資訊，提升旅遊便利性。

縣府邀請全國民眾，今年夏天來台東體驗低碳旅遊，一起騎自行車、看熱氣球、逛博覽會，以更輕鬆、更環保的方式感受台東獨特魅力。如對YouBike使用方式有疑問，可至YouBike官方網站查詢，或撥打24小時客服專線（089-219322）洽詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
巴威風速又變強長胖！眼牆置換「第三巔峰」　最新路徑侵襲率出爐
美股開盤血洗！費半指數暴跌6.42％、台積電ADR跌4.30
快訊／基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人全交保
19歲陸女大生「暑假打工做太好」！　隔年被老闆加錢請回來
挪威8強前爆多人身體不適！　備戰英格蘭添變數

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包　平時防災最安心

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

基隆家扶跨海赴馬祖服務學習　棒球交流120人共譜暑期情誼

快訊／高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」　駕駛受困救出搶救

中藥材不只能入藥！北港附醫巧手拼貼...賦予廢棄藥材新生命

馬蘭暖警化身臨時推手　護送輪椅民眾平安返家

台東7月起推YouBike前30分鐘補助12元　邀民眾騎車逛東博

豐原醫院強化廉政治理　檢察官解析醫療貪污與採購風險

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包　平時防災最安心

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

基隆家扶跨海赴馬祖服務學習　棒球交流120人共譜暑期情誼

快訊／高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」　駕駛受困救出搶救

中藥材不只能入藥！北港附醫巧手拼貼...賦予廢棄藥材新生命

馬蘭暖警化身臨時推手　護送輪椅民眾平安返家

台東7月起推YouBike前30分鐘補助12元　邀民眾騎車逛東博

豐原醫院強化廉政治理　檢察官解析醫療貪污與採購風險

真正適合走一輩子的人！「終身伴侶5特質」懂溝通比心動更重要

巴威風速又變強長胖！眼牆置換「第三巔峰」　最新路徑侵襲率出爐

沈玉琳加入八大電視主持行列 顛覆台灣節目製作多年來想像

永固-KY董座涉炒股遭移送！姊10萬交保　妹仍留北檢複訊

美股開盤血洗！費半指數暴跌6.42％、台積電ADR跌4.30％

林立帶傷開轟「手還沒斷就盡全力」　幽默談雙洋砲效應

漢來美食搶攻暑假旺季商機　旗下Buffet品牌攜手東京名店推出職人甜點

金佳垠、高佳彬、廉世彬開冰店！ 開張揪球迷一起吃冰

IU買的第一只錶「送給曾深愛的人」　戴積家翻轉系列讚美自己很酷

巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包　平時防災最安心

【有二哈血統？】賓士貓手癢把碗慢慢推下桌　碗碎掉自己還嚇一跳

地方熱門新聞

基隆名人幼兒園涉虐童　謝國樑90度鞠躬

基隆-花蓮藍色公路觀光啟航　8月熱情接力登場

桃園區成功路廊　人本環境改善工程動工

2026桃園地景藝術節　「說明牌小木屋」遭破壞

台南區高中免試入學放榜！錄取率99.60%

巴威進逼　花蓮2堰塞湖嚴陣以待

屏東防水閘門補助　最高領4.7萬

高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」

國道3號名間交流道雙向入口匝道連4晚封閉施工

新竹棒球場已完成相關嚴格查驗

巴威颱風逼近台南！黃偉哲主持整備會議責成市府團隊嚴陣以待

大溪商圈暑假活動　棒球日、神將週…登場

屏東8旬嬤失蹤！夫急尋又出車禍　警助團圓

嘉縣議長張明達媒合營造公司　捐90萬挺兒童書法教育

更多熱門

相關新聞

迎暑假觀光熱潮　台東環保局啟動室內空品專案

迎暑假觀光熱潮　台東環保局啟動室內空品專案

暑假旅遊旺季到來，台東迎來大批觀光人潮與親子遊客，為維護民眾參觀品質與健康安全，台東縣環保局啟動「暑期室內空氣品質加強管制專案」，針對人潮聚集室內空間及新裝潢展區進行首波空氣品質抽檢，檢測結果均符合相關規定標準。同時也呼籲各展館管理單位強化通風與自主管理措施，共同維持舒適、安全的室內環境。

「東博限定便當」全台熱銷　抽出大獎

「東博限定便當」全台熱銷　抽出大獎

安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院做出提醒

安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院做出提醒

喙鯨擱淺綠島柚子湖！全力搶救仍不幸死亡

喙鯨擱淺綠島柚子湖！全力搶救仍不幸死亡

台東玄濟宮不忍了！信徒狂清2小時穢物怒告

台東玄濟宮不忍了！信徒狂清2小時穢物怒告

關鍵字：

YouBike綠色交通台東

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

帶女友遊歐洲「旅費20萬全出」他提1要求！女友嫌窮

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

毛畯珅性侵偷拍40童　與母洪珮筠連帶賠償3405萬

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面