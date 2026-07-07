台東7月起推YouBike前30分鐘補助12元　邀民眾騎車逛東博

▲台東推YouBike優惠邀民眾低碳漫遊。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

迎接暑期觀光旺季，台東縣政府積極推動低碳旅遊，交通及養護工程處7日宣布，自7月8日起推出公共自行車補助措施，活動期間民眾租借YouBike各車款，皆享有「前30分鐘補助12元」優惠。換算後，騎乘YouBike 2.0前30分鐘免費；若選擇YouBike 2.0E電輔車，前30分鐘僅需自付13元，鼓勵遊客與在地鄉親搭配大眾運輸，輕鬆暢遊台東暑期兩大盛會。

交通及養護工程處表示，暑假期間台東大型活動接續登場，包括7月3日至8月20日舉行的「2026台東博覽會」，以及7月4日至8月20日登場的「2026台灣國際熱氣球嘉年華」，預期將吸引大量國內外遊客造訪。因應活動期間人潮增加，各活動場域周邊及熱門景點將視情況實施交通管制，建議民眾採取「大眾運輸＋公共自行車」的綠色移動模式，減少塞車與停車困擾。

交通處指出，前往東博參觀的民眾，可於台東轉運站搭乘接駁專車，各展區周邊也設有YouBike租借站點，方便遊客串聯不同展區、市區景點及特色店家，彈性安排旅遊行程，深入體驗台東城市風貌。

至於規劃前往熱氣球嘉年華的遊客，交通處建議，開車族可將車輛停放於鹿野龍田大草坪或永安展售中心，再轉乘YouBike前往活動場域；搭乘大眾運輸者，則可利用鹿野車站站點租借自行車，沿途欣賞龍田綠色隧道、鹿野神社等特色景點，享受慢遊台東的樂趣。

交通處提醒，若民眾計畫挑戰騎乘自行車前往鹿野高台，建議由鹿野車站出發，選擇路況較平緩、安全性較高的台9線銜接高台路路線，全程約5.7公里，避免誤入坡度較陡的產業道路，以確保騎乘安全。

交通處也提醒，暑假期間天氣炎熱，加上山區騎乘需要一定體力，民眾出遊前應評估自身狀況，做好防曬、補水及防護措施；出發前可先下載YouBike官方APP，掌握各租借站點車輛數量與即時資訊，提升旅遊便利性。

縣府邀請全國民眾，今年夏天來台東體驗低碳旅遊，一起騎自行車、看熱氣球、逛博覽會，以更輕鬆、更環保的方式感受台東獨特魅力。如對YouBike使用方式有疑問，可至YouBike官方網站查詢，或撥打24小時客服專線（089-219322）洽詢。