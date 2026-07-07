全聯開賣台中爆紅「花型檸檬塔」　6款聯名甜點最低59元

▲全聯We Sweet攜手台中排隊甜點名店「creammm.t」推出6款檸檬甜點。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯檸檬季7月10日至8月6日登場，We Sweet 首度攜手台中排隊甜點名店「creammm.t」合作，將招牌「花型檸檬塔」化身6款聯名甜點，包括檸檬千層蛋糕、香檸戚風蛋糕、白玉檸檬慕斯、檸檬慕斯、檸檬糖霜菠蘿泡芙等，最低59元起，活動期間「任選2件再現折10元」。

▲全聯攜手台中排隊甜點名店「creammm.t」推出6款檸檬甜點。（圖／業者提供）



creammm.t 以全台首創的「花型檸檬塔」打開知名度，花朵造型搭配酸甜平衡的檸檬內餡，曾創下單月熱銷10萬顆、網購排隊數月紀錄。此次雙方將經典檸檬塔風味延伸成多款冷藏甜點，讓消費者不用排隊，也能在全聯輕鬆買到聯名商品。

▲「檸檬千層蛋糕」、「香檸戚風蛋糕」。（圖／業者提供）

此波全聯推出6款新品，「檸檬千層蛋糕」將檸檬塔內餡結合法式千層蛋皮，每盒119元；「香檸戚風蛋糕」搭配檸檬餡與檸檬甘那許，每盒99元；「白玉檸檬慕斯」售價109元；「檸檬慕斯杯」59元；「檸檬卡士達布蕾盒」139元；「檸檬糖霜菠蘿泡芙」89元，從千層、慕斯到泡芙，一次滿足檸檬控。

▲「白玉檸檬慕斯」、「檸檬卡士達布蕾盒」。（圖／業者提供）

▲新品還有「檸檬糖霜菠蘿泡芙」。（圖／業者提供）

除了冷藏甜點，阪急麵包同步推出檸檬季新品，包括「香檸湯種」39元、「萊姆日光塔」及「檸霜生甜甜圈」，兩款新品7月10日至7月23日特價35元，將檸檬清香延伸到烘焙麵包區，提供早餐、下午茶更多夏季新選擇。

★超商推新品雪糕

Poki 百吉推出2款《名偵探柯南》雪糕，7月8日起分別在7-ELEVEN、全家限定開賣，新品延續推理解謎概念，讓粉絲從購買到拆封品嚐都能感受驚喜。

▲7-ELEVEN 開賣《名偵探柯南》聯名「變身雪糕」。（圖／業者提供）



其中7-11販售「變身雪糕」採盲盒式口味設計，每支35元，外觀看起來都是藍色蘇打雪糕，實際共有兩種口味，包括經典「冰沁蘇打雪糕」，以及包覆香草優格冰淇淋的「淇淋蘇打雪糕」，必須咬下後才知道吃到哪一種。

▲《名偵探柯南》聯名雪糕2款新品，分別為「變身雪糕」、「謎之雪糕」。（圖／業者提供）

全家「謎之雪糕」則維持神祕黑色外觀，延續去年討論度頗高的「黑色雪糕」設計，以神祕外觀搭配未知口味，業者未公布是否與去年相同，必須親自品嚐才能揭曉答案，冰棒棍同樣藏有不同角色圖案。