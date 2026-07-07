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豐原醫院強化廉政治理　檢察官解析醫療貪污與採購風險

▲豐原醫院透過廉政講堂強化誠信治理，打造透明、公正且值得信賴的醫療服務環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲豐原醫院透過廉政講堂強化誠信治理，打造透明、公正且值得信賴的醫療服務環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

為提升醫療人員法治觀念及誠信執業意識，衛生福利部豐原醫院今（7）日舉辦「醫療貪污犯罪及政府採購法違失案例解析」廉政宣導課程，邀請台中地檢署陳檢察官君瑜擔任講師，透過司法實務案例解析，協助同仁了解醫療業務中的法律風險，強化依法行政與風險管理能力。

醫療品質不僅仰賴專業技術，更建立在誠信、法治與透明治理之上。隨著社會對公部門廉政、政府採購透明化及醫療治理要求日益提高，醫療機構在提供醫療服務、辦理採購及行政管理過程中，除追求醫療品質，也必須落實依法行政與專業倫理，維護醫療體系公信力及民眾權益。

課程中，陳君瑜檢察官從司法實務角度切入，針對醫療場域常見法律議題進行說明，包括具公務員身分醫護人員執行職務時，若涉及圖利、收受不正利益、利益衝突或未落實利益迴避等情形，可能衍生的法律責任；同時也針對政府採購法相關規範及常見違失案例進行解析，提醒同仁在採購、履約管理及行政作業過程中，應確實依循法令程序，避免因對規定不熟悉而產生法律風險。

陳君瑜檢察官也透過實際案例分享，提醒醫療從業人員，醫療工作不僅肩負照護病患的重要責任，也涉及公共資源運用與社會信任，唯有建立正確法治觀念，才能在專業服務與行政管理間取得平衡，確保醫療環境公平、透明。

豐原醫院表示，醫療服務攸關民眾生命健康，除了持續提升醫療技術與服務品質，也高度重視醫院治理及廉政文化推動。透過定期辦理法治教育、廉政宣導及風險管理課程，讓同仁從案例中學習，提升依法執業、誠信服務及問題辨識能力，共同建立值得信賴的醫療環境。

豐原醫院政風室指出，本次廉政講堂是推動法治教育與誠信文化的重要工作之一，未來將持續結合司法、廉政等專業資源，規劃多元教育訓練課程，深化同仁法遵意識與廉潔自律精神，打造安心、守法、透明的醫療服務體系，守護民眾健康權益與公共利益。

 

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