台東環保局啟動室內空品專案　促展館落實通風自主管理

▲台東環保局啟動室內空品稽查守護遊客健康。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

暑假旅遊旺季到來，台東迎來大批觀光人潮與親子遊客，為維護民眾參觀品質與健康安全，台東縣環保局啟動「暑期室內空氣品質加強管制專案」，針對人潮聚集室內空間及新裝潢展區進行首波空氣品質抽檢，檢測結果均符合相關規定標準。同時也呼籲各展館管理單位強化通風與自主管理措施，共同維持舒適、安全的室內環境。

台東縣環保局表示，暑假期間各觀光場館參觀人數明顯增加，加上部分展區因應策展需求進行新裝潢或設置情境香氛，室內空氣品質管理更顯重要。為讓民眾能安心避暑、享受展覽體驗，環保局針對相關場域進行室內空氣品質檢測，包含空氣中相關污染物濃度等項目，檢測結果皆符合標準，顯示目前各場館環境維護狀況良好，民眾可安心前往參觀。

環保局指出，因應暑期觀光人潮持續增加，已同步要求各展館管理單位強化室內空品自主管理機制，包括依現場人潮狀況彈性調整參觀動線與人流管制，避免單一空間人數過度集中，降低二氧化碳濃度升高風險；在人潮較多時段，也應適時提高空調系統外氣循環比例，並於必要區域增設循環設備，加強室內空氣流通。

環保局強調，良好的室內空氣品質需要場館管理單位與民眾共同維護，後續將持續透過不定期抽驗及監督機制，掌握各場館環境狀況，為縣民及遊客打造清涼、健康且安心的室內避暑與觀展空間。

環保局也提醒，暑假期間民眾前往各類展館或公共場所參觀時，若發現室內環境有異味、空氣悶熱等情況，可適時向現場管理人員反映，共同提升觀光品質，讓遊客在台東留下安全、美好的旅遊回憶。