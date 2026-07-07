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紫硫光合菌助攻　雲林攜手學界提升文蛤育成率

▲雲林縣政府舉辦文蛤養殖永續發展座談會，邀集學界與養殖業者交流科技養殖技術。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府舉辦文蛤養殖永續發展座談會，邀集學界與養殖業者交流科技養殖技術。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

面對極端氣候衝擊日益加劇，雲林縣文蛤養殖產業也迎來新挑戰。雲林縣政府昨（6）日舉辦「因應極端氣候及環境變遷下雲林文蛤養殖業永續發展」座談會，邀集養殖業者、高雄科技大學研究團隊及相關單位，共同探討導入紫硫光合菌等科技養殖技術，改善養殖環境、提升文蛤育成率，強化產業韌性。

座談會由高雄科技大學主辦，包括張麗善、雲林區漁會總幹事林傳育、縣府農業處副處長蔡耿宇、高雄科技大學教授鄭安倉及多位文蛤養殖業者出席，針對氣候變遷對產業帶來的挑戰與因應策略進行交流。縣長張麗善表示，只要有助提升育成率、兼顧養殖效益與食品安全的技術，縣府都將全力支持，攜手打造永續發展的文蛤產業。

▲雲林縣政府舉辦文蛤養殖永續發展座談會，邀集學界與養殖業者交流科技養殖技術。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲養殖業者籲請官學研協助業者因應極端氣候挑戰。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林是全國最重要的文蛤養殖產區，近年因極端氣候、水質變化及疾病等因素，養殖風險持續增加，文蛤育成率受到嚴峻考驗，如何透過科技改善養殖環境、提升產業韌性，已成為文蛤產業永續發展的重要課題。縣府近年持續攜手農業部漁業署、高雄科技大學及產業界合作，透過科技導入、現場輔導及示範驗證等方式，協助養殖戶精進管理技術。

在鄭安倉教授團隊長期投入研究與輔導下，雲林文蛤種苗育成率已有明顯提升，多項關鍵養殖技術也逐步建立，為產業發展帶來新的契機。張麗善說明，目前縣府已在箔子寮及台西設置駐地服務據點，讓專家學者能直接深入養殖現場，即時協助漁民診斷問題、提供技術服務，將研究成果直接導入養殖池，縮短科技與產業之間的距離，加速技術落地應用，成為推動文蛤產業升級的重要助力。

張麗善指出，也鼓勵養殖戶踴躍加入「雲林良品」品牌驗證，或建立自有品牌，以提升產品辨識度與市場競爭力，讓雲林文蛤以優質、安全的品牌形象拓展更多市場，朝高品質、高附加價值方向發展。

高雄科技大學教授鄭安倉表示，研究團隊近年投入紫硫光合菌等友善養殖技術研究，透過改善池底底質環境，可有效降低氨氮、亞硝酸及硫化物累積，穩定文蛤生長環境，進一步提升育成率與養殖效益，同時降低污染物殘留風險，兼顧養殖環境及食品安全，讓消費者吃得更安心。

參與示範試驗的養殖業者也分享實際經驗，認為新技術有助改善養殖成效，期待政府持續推廣並提供相關補助，降低導入成本，讓更多養殖戶受惠。縣府農業處表示，未來將持續整合中央、學界及產業資源，推動智慧養殖、友善養殖及永續養殖技術，打造兼顧食品安全、環境永續與市場競爭力的養殖環境，協助養殖戶降低經營風險、穩定生產，持續擦亮雲林文蛤的品牌招牌。

▲雲林縣政府舉辦文蛤養殖永續發展座談會，邀集學界與養殖業者交流科技養殖技術。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲紫硫光合菌等友善養殖技術可有效降低氨氮、亞硝酸及硫化物累積，穩定文蛤生長環境，兼顧養殖環境與食品安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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