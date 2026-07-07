「東博限定便當」全台熱銷　台東副縣長、副市長連手抽出大獎

▲台東攜手台北推廣在地美味邀全民遊東博。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由台東縣政府與國營台灣鐵路股份有限公司合作推出的「東博限定便當」，自上市以來受到全台民眾熱烈支持，憑藉台東優質食材與深厚文化特色，透過台鐵運輸網絡將在地風味推向全台，在23個指定販售點掀起搶購熱潮，甚至出現供不應求的盛況。

為回饋民眾熱情響應，也延續「2026台東博覽會」活動熱度，台東縣政府7日在台北市政府11樓舉辦第二場「東博限定便當」直播抽獎活動，由台東縣副縣長王志輝與台北市副市長林奕華共同擔任抽獎嘉賓，透過直播與線上民眾一同見證幸運得主誕生。

台東縣政府表示，首場抽獎活動配合「第11屆鐵路便當節」舉辦，獲得廣大迴響；第二波直播抽獎同樣吸引許多民眾參與。凡購買「東博限定便當」的消費者，只要憑便當腰封上的專屬序號完成登錄，即可參加抽獎，有機會獲得台東星級飯店住宿券、餐券等多項好禮。

林奕華副市長今日擔任抽獎嘉賓，除親自抽出幸運獎項，也肯定「東博限定便當」透過台鐵完整運輸網絡，將台東獨特的人文特色與地方美味分享至全台，不僅是一份便當，更成為推廣地方觀光與文化交流的重要媒介。

王志輝表示，此次合作讓全台民眾能透過一份便當提前感受台東魅力，也期待吸引更多旅客在「2026台東博覽會」期間親自走訪台東，深入體驗土地上的自然、人文與生活風貌。

王志輝指出，「2026台東博覽會」已於7月3日正式開幕，活動將持續至8月20日，以「SLOW FOR LIFE慢經濟」為核心理念，結合「台東藍」、「永續城鄉發展」及「南島文化」等多元主題，透過展覽、體驗及交流活動，呈現台東豐富的文化底蘊、創新能量與未來發展願景。

縣府財經處表示，參與「東博限定便當」活動的民眾，除了有機會獲得住宿券、餐券等抽獎好禮外，購買便當者也可享有台東68家在地店家推出的專屬優惠，鼓勵旅客走入街區巷弄，探索地方特色。

縣府也邀請全國民眾把握機會，親身走訪「2026台東博覽會」各主題展館，感受台東以慢生活、永續發展及文化創新的理念，打造出的獨特生活美學。