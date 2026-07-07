捲中聯毒香油！饗食天堂列下游名單急發聲：已自主下架停用

▲饗食天堂高雄遠百店使用的香油被列入此批問題油品。（示意圖／饗賓提供）



記者許宥孺／高雄報導

中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標，高雄市衛生局今（7）日再公布第三層20家下游問題油品流向，連鎖自助百匯「饗食天堂遠百店」赫然在列。饗賓集團對此表示，先前主動進行預防性處置，問題香油已全面停用並下架封存，沙拉油則與本次公告問題產品無涉。

高雄市衛生局今日公布「第三層」曾使用到問題油品的販售、餐飲及加工業者，總計有20家經比對批號確定使用到問題油品。名單包括明德食品旗下河堤店販售的甜麵醬、眷村辣醬、老北京炸醬入列，原料賣場「旺來興」3家分店販售的甜麵醬、老北京炸醬跟著中招，連鎖自助百匯「饗食天堂遠百店」則使用到有疑慮的福壽香油。

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▲中聯問題油品下游清單（第三層）。（圖／記者許宥孺翻攝）



預防性自主封存，全台門市停用爭議品項

饗賓餐旅集團對此表示，於上周自新聞媒體獲悉上游廠商爭議事件，當時主管機關公告問題品項僅限於 「沙拉油」，本公司秉持最高食安預警原則，在稽查延伸至香油等複方油品前，即主動進行自主預防性處置。針對該廠商供應之香油目前已全面完成產品停用、下架與封存作業。

沙拉油品項經查明確實無虞

饗賓集團指出，針對日前主管機關公告之沙拉油品項， 饗賓集團已完成全面清查，並依據主管機關公布資訊及供應商資料逐一比對，確認全台門市使用之大成大豆沙拉油，與本次公告之問題品項無涉。

饗賓集團強調，食品安全始終是饗賓集團不可妥協的最高原則。對於此次因上游原物料商之香油品項引發社會大眾不安，我們深感遺憾。本公司除全力配合主管機關後續調查外，亦已啟動供應鏈升級專案，將全面深化原物料管理與溯源查核機制，以最高標準捍衛食品安全，守護消費者的用餐信賴。