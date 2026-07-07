中聯油品事件延燒！黃偉哲提4要求把關食安　台南校園午餐未使用

▲因應中聯大豆沙拉油苯駢芘超標事件，台南市長黃偉哲於市政會議聽取跨局處專案報告，提出4項要求把關食安。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

因應中聯大豆沙拉油苯駢芘超標事件，台南市長黃偉哲7日下午於市政會議聽取衛生局、教育局及環保局跨局處專案報告，全面盤點問題油品流向及各場域查核情形。黃偉哲強調，食品安全沒有模糊空間，要求各局處持續追查問題油品流向，落實下架回收、資訊公開及跨局處查核機制，全力守護市民食安。

黃偉哲聽取簡報後提出4項要求。第一，針對市民最關心的校園午餐，經全面清查，台南市99所自設廚房學校及16家團膳業者均未使用受影響油品，未來也不得使用有疑慮的油品。他指出，台南市學校午餐多採自辦中央廚房供餐，源頭管理較易掌握，請家長放心。

第二，除持續督導量販店、超商等販售通路完成問題油品下架回收外，也要進一步清查市場、夜市及小吃攤等餐飲場所使用情形，全面掌握問題油品流向。

第三，凡使用到涉案3家問題油品製作出的下游產品，不論使用比例含量多寡，一律下架回收，不受20%的限制，並請衛生局協助業者完成問題產品後續處理。

第四，針對民眾誤購的問題油品，若無法向原購買通路辦理退貨，可由環保局協助回收處理。黃偉哲強調，也希望藉由此次事件，進一步強化廢食用油回收管理機制，杜絕廢油遭違法棄置或再次流入市面。

衛生局報告指出，截至6日止，衛生福利部食品藥物管理署公布全台受影響下游業者360家，其中台南市有22家。市府接獲通報後即展開稽查，已完成22家下游業者調查，累計下架回收問題油品780公斤；另完成10家販售通路業者查核，下架回收93公斤問題油品，並持續追蹤回收及產品流向，督促業者停止使用受影響油品。

衛生局表示，市府同步完成374家長照機構及584家社福機構供餐場所查核，其中僅5家曾使用受影響批號油品，目前81公斤庫存均已停止使用，並完成下架退回供應業者。至於餐飲業、市場及夜市等供餐場所，將持續追蹤調查。

教育局表示，已透過教育部校園食材登錄平台全面清查，台南市99所自設廚房學校及16家團膳業者均未使用受影響批號油品，後續將持續督導學校及供餐業者依最新公告辦理，落實校園食品安全管理。

環保局提醒，民眾如持有受影響問題油品，請優先攜回原購買通路辦理退貨，由責任廠商統一回收處理，勿任意傾倒至垃圾車、資源回收車或自行棄置，避免造成二次污染。食品業者回收油品，則須依《食品安全衛生管理法》及《廢棄物清理法》規定，委託合法清除處理機構妥善處理，避免再次流入市面或造成環境污染。