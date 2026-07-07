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巴威颱風逼近台南！黃偉哲主持整備會議　責成市府團隊嚴陣以待

▲台南市政府7日下午召開「巴威颱風防颱整備會議」，由市長黃偉哲親自主持，責成市府團隊嚴陣以待，加強各項防颱整備工作。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府7日下午召開「巴威颱風防颱整備會議」，由市長黃偉哲親自主持，責成市府團隊嚴陣以待，加強各項防颱整備工作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

巴威颱風逐漸接近台灣，受外圍環流影響，可能對南部地區帶來強降雨及強陣風。台南市政府7日下午召開「巴威颱風防颱整備會議」，由市長黃偉哲親自主持，責成市府團隊嚴陣以待，逐項檢視防颱應變措施並加強整備，同時呼籲民眾隨時留意颱風動態，預作防颱準備，確保自身安全。

黃偉哲表示，先前米克拉颱風雖未登陸台灣，仍因豪雨造成災情，可見颱風即使未直接侵襲陸地，也不能對外圍環流造成的影響掉以輕心。本次巴威颱風路徑比米克拉更接近台灣，未來不論是否登陸，均可能帶來明顯風雨，市府團隊務必嚴加戒備，各項防颱整備工作都要逐項落實檢視。

黃偉哲也要求，各單位應即時發布災情及防災資訊，提醒民眾提早準備因應措施，才能在颱風來襲時有效應變，降低災害損失。

消防局表示，因應巴威颱風可能帶來威脅，已於25區78里擇定45個部署點，針對易淹水地區部署消防、義消、民間救難團體救災人力及船艇機具，規劃救災人力505人、救生船艇93艘、消防車94輛，可適時啟動超前部署，因應易淹水區域人命救援工作。

水利局表示，台南市備有511台移動式抽水機、67座抽水站及1841座水閘門，皆已完成全面巡檢及維護，確保正常運作。其中508台抽水機已部署於低窪地區，另3台機動機組作為緊急調度使用。市轄60座滯洪池可提供總蓄水量約1100萬噸，也已通知辦理預洩降作業。

水利局指出，已與各區公所通力合作，通知公所及權管單位針對排水路淤塞段、易淹水側溝、雨水下水道及鋪設防蚊紗網水溝蓋等處，再加強巡檢、清淤與整備，避免阻礙水流。防水擋板也已分配予各區公所運用，可供自主防災社區、大樓地下室停車場等阻擋雨水流入，並備妥砂包、防汛塊及太空包，作為區排緊急搶修搶險使用。

環保局指出，進駐各災害應變中心值勤人力2126人，以及救災車輛、機具共1100輛皆已完成整備待命，低窪地區清潔隊車輛及設備也已先行移至高處。同時已通知所有區隊於颱風前派員加強轄區側溝及水溝蓋清理，避免強降雨時造成積淹水。

▲台南市政府7日下午召開「巴威颱風防颱整備會議」，由市長黃偉哲親自主持，責成市府團隊嚴陣以待，加強各項防颱整備工作。（記者林東良翻攝，下同）

工務局表示，針對橋梁及在建工程，已於防颱前進行巡查及防汛整備檢視，並通知管線單位加強固定施工中交通維持設施，確保工地安全。重點橋梁也加強巡檢，確認河道暢通及防護完備，並預布救災能量。

工務局指出，目前已完成27249棵路樹修剪，並通知相關人員整備待命，持續加強巡查作業，即時應變處理颱風可能造成的路樹傾倒，降低用路人危害。也同步加強廣告招牌檢查，配合市府防颱應變措施，全力維護颱風期間公共安全。

此外，工務局已預布88部組搶災機具、搶災人員約258人，並通知災害搶修開口合約廠商人員待命，同時啟動24小時搶修中心，以利即時應變處置，降低致災風險。

市府呼籲，颱風期間請民眾隨時留意氣象資訊及市府公告，可多加利用「台南市政府官方LINE」及「台南水情即時通」APP，掌握水情與防汛資訊，提早做好防災、避災準備。如遇緊急災情，可撥打1999市民服務專線通報，市府將派員協助處理。

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