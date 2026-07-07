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安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院提醒注意力不足型孩童易被忽略

▲東基身心科醫師群與臨床心理師針對服務對象，會不定期進行個案討論會議。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲東基身心科醫師群與臨床心理師針對服務對象，會不定期進行個案討論會議。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

提到注意力不足過動症（ADHD），許多人第一時間會聯想到容易衝動、坐不住、活動量大的孩子。然而，台東基督教醫院身心科主任黃懷德提醒，其實有一群ADHD孩童外表安靜乖巧，能在課堂上安靜坐在座位上，卻存在明顯注意力不足問題，因缺乏外顯行為症狀，往往不易被發現，甚至錯過適當診斷與治療時機。

黃懷德指出，這類注意力不足型ADHD患者中，女孩比例較高，需要家長、教師及安親班老師透過長期觀察，從學習表現與日常行為中的細微變化，提高警覺。

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黃懷德表示，這類孩童來到診間時，常帶著疑惑與無奈的表情，因為她們不明白自己明明努力學習，為何仍需要接受醫師評估。臨床上不少孩子在校表現認真，上課專心聽講，課後也投入大量時間讀書，但考試成績卻與努力程度不成比例，學習成果始終無法反映真正能力，引起老師注意。

黃主任舉例，部分孩童在考試前半段題目能順利完成，答題表現與同儕相當，但到了後半段較長或複雜題型時，容易因注意力下降而出現漏看題目關鍵字、粗心錯誤，甚至漏寫整題等情況。當這類狀況長期且反覆發生，敏銳的老師可能察覺孩子並非學習態度不足，而是可能存在注意力功能上的困難，進一步建議家長尋求專業評估。

黃懷德指出，注意力不足型ADHD孩童因行為表現較不明顯，往往會發展出自己的補償方式，例如上課大量抄寫筆記、花比同齡孩子更多時間讀書、反覆練習題目等。部分孩子在國小低年級時，由於課程內容較簡單，仍能維持一定程度的學習表現；但隨著年級升高，課業難度增加，需要更長時間維持專注與整合資訊時，學習落差可能逐漸擴大，甚至被貼上「反應慢」、「不夠聰明」等負面標籤。

他提醒，長期處於努力卻無法達到期待的狀態，可能讓孩子產生學業焦慮、排斥上學、缺乏自信，甚至影響與同儕互動，家長與師長應避免單純將問題歸因於不用功。

「孩子不應該為了維持學業，而犧牲正常的社交與休閒時間。」黃懷德表示，若教師或家長發現孩子疑似有注意力問題，建議尋求身心科專業評估。

在診療過程中，通常會安排臨床心理師進行心理衡鑑，再由身心科醫師從認知能力、學習狀況、注意力持續程度及生活功能等面向進行整體評估，以確認是否符合注意力不足型ADHD特徵。

黃主任說明，研究發現，ADHD孩童的大腦前額葉功能發展可能與同齡者有所差異，因此在維持注意力、控制衝動及執行複雜任務等能力上，可能面臨較多挑戰。透過適當治療，包括中樞神經促進劑藥物治療、行為治療及生活調整，可協助孩童改善注意力表現，建立更有效率的學習與生活策略。

此外，部分孩童也可搭配生活作息調整、適度補充魚油及行為訓練等方式，協助發展自我管理能力。隨著年齡成長，有些孩子在青少年後期或成年早期症狀逐漸緩解，也有部分患者需要長期學習如何與ADHD特質共處。

黃懷德呼籲，家長應與醫師、臨床心理師及學校教師保持良好溝通，不要只關注成績結果，而應理解孩子背後付出的努力。只要透過適當治療、生活調整與環境支持，具備ADHD特質的孩子仍能找到適合自己的發展方向，在學習、工作與人生道路上展現潛能。

他強調，給予孩子更多耐心與包容，協助他們建立自信，才能讓孩子保有對學習與探索世界的熱忱，順利走過成長階段。

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