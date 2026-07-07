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幕後／佀廣洋霸凌挨轟退選沒在怕　地方估靠萬美玲組織票可當選

▲▼佀廣洋鞠躬道歉。（圖／佀廣洋提供）

▲佀廣洋鞠躬道歉仍被輿論要求退選。（圖／佀廣洋提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋過往在校霸凌、涉入簽賭等黑歷史遭大規模起底，雖已拍攝影片公開道歉，但要求佀廣洋退選聲浪持續湧現。回顧四年前桃園第一選區開票結果，應選12席，僅需8706票就能當選，地方人士分析，萬美玲2024年連任拿下11萬9430票，得票率55.46%，僅須拿出十分之一的組織票實力就能幫助兒子成為議員，就算社群討論度很高，對於地方影響力仍有限，因此在萬美玲眼中，佀廣洋沒有退選的必要。

萬美玲2020年便是挾在地議員5連霸氣勢，以10萬2763票擊敗獲得9萬7316票尋求連任的民進黨立委鄭寶清，兩人差距5447票。民進黨2024年雖然派出具律師、環工技師背景的范綱祥，試圖祭出專業形象牌與萬美玲較勁，但僅擔任過一屆議員的范綱祥基層實力明顯不是萬美玲的對手，選戰過程未出現太大火花，也讓萬美玲無懸念完成二連霸。值得一提的是，萬美玲2022年曾一度被爆出想代表國民黨參選桃園市長，企圖「更上一層樓」的野心不在話下。

▲▼ 萬美玲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲萬美玲地方實力強勁。（圖／記者徐文彬攝）

桃園地方人士指出，桃園6席區域立委為國民黨全壘打，市長張善政拚連任成功基本無懸念，而佀廣洋的母親萬美玲更握有里長、樁腳等雄厚的組織票源，在這樣的政治環境下，就算社群炒再熱，也難以撼動國民黨第一選區的政治版圖，尤其回顧四年前的議員選舉，第一高票凌濤以21987當選，第二名的詹江村獲15825票，最後一名的民進黨籍市議員黃家齊僅得8706就當選，萬美玲僅須拿出十分之一的實力，就能讓兒子佀廣洋順利成為市議員，團隊仍評估選情還在可控制範圍，道歉止血讓輿論燒幾天，佀廣洋高機率當選才是政治現實。

佀廣洋霸凌案是否會衝擊萬美玲2028年的政治布局？藍營人士則認為，現在判斷還太早，畢竟立委跟縣市長選舉強度是完全不同的層次，如果佀廣洋此案能有比較好的收尾方式，或許還不會燒到未來的選戰規畫，但綠營肯定會繼續翻舊帳，因此一切還是要看萬美玲危機處理的能力。
 

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