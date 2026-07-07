18歲女遭輾斃母問白死了嗎？法官冷回：對啊...北院遺憾：引以為鑑

▲北市18歲醫院接班千金遭吊車輾斃，母哭問「白死了嗎」，法官疑回「對啊」，北院深感遺憾。（資料圖／記者黃彥傑攝）



記者黃宥寧／台北報導

18歲蔡姓女護專生去年6月在北市大安區停等紅燈時，遭後方大型吊車追撞輾斃，家屬提起民事求償後，因庭訊過程與判決內容引發爭議。媒體報導，蔡母庭上哭問「女兒白死了嗎」，法官疑回「對啊」，引爆輿論。台北地院今回應，坦言承審法官若干語句讓喪女家屬感受不被理解，甚至有羞辱、二度傷害之感，院方深感遺憾。

台北地院表示，本件交通事故造成年輕生命逝去，家屬長期承受難以平復的悲痛，院方對被害人不幸身亡及家屬承受傷痛，深表遺憾與不捨。針對媒體報導指出，庭訊過程中法官用語使家屬感受遭二度傷害一節，北院表示，已調閱相關資料了解。

北院指出，審判中公開心證、勸諭和解或維持法庭秩序，均應兼顧當事人處境與情緒。承審法官在公開心證及與原告對話時，若干語句的表達，使正處於喪女悲痛的原告感受不被理解，甚至產生羞辱或二度傷害之感，院方對此深感遺憾。

北院強調，將以本案為鑑，提醒法官應以審慎、溫和、清楚且具同理心的方式進行法庭溝通，使司法程序不僅依法進行，也能讓人民感受到被尊重。

至於外界質疑判決內容，北院說明，本案肇事駕駛於起訴前死亡，原告是對吊車公司及其法定代理人請求損害賠償。承審法官審理後，認定被告公司仍應負僱用人責任；至於各項賠償金額，則就喪葬費、扶養費、機車損害及精神慰撫金等項目，依卷內證據及相關法律要件分別判斷。

北院進一步指出，扶養費部分，依民法規定，須審酌扶養權利人是否不能維持生活等法定要件。判決未准許扶養費請求，是因認定相關要件證明不足，並非以金額評價被害人生命，更不是否定家屬喪女之痛。對於外界因「扶養費未准許」產生「人命不被重視」的疑慮，北院表示理解社會感受，也將持續要求同仁以更清楚、平實的方式說明法律要件。

另外，媒體報導也指出，家屬實際領取的保險金額，與判決書記載的「700萬元」有所落差。北院回應，此項疑義涉及卷證資料取捨、兩造於原審程序中是否爭執，以及損害額扣除的計算。由於原告已依法提起上訴，基於審判獨立，相關事實認定及法律適用，應由上級審法院依審判程序審酌判斷，北院尊重審級救濟及上級審判斷。