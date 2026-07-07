巴威10、11日影響最劇烈　第四河川分署籲沿海、山區提高警覺

▲因應強烈颱風巴威逼近，第四河川分署完成濁水溪流域防汛整備，持續監控河川水情。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／綜合報導

強烈颱風巴威持續朝西北西方向逼近，依中央氣象署最新預報，預估10日至11日最接近台灣，中部地區將受風雨影響最為明顯。經濟部水利署第四河川分署今（7）日表示，目前研判濁水溪流域上游塔羅灣溪、清水溪、陳有蘭溪及東埔蚋溪將是主要降雨熱區，加上彰化沿海潮差將由小潮逐漸轉為中潮，低窪地區及排水出口須特別留意積淹水風險，呼籲民眾提前做好防颱準備。

第四河川分署指出，依目前氣象資料分析，10日至11日除山區可能出現豪雨外，彰化沿海高潮位也將落在清晨至上午時段，若豪雨與滿潮時間重疊，將增加排水壓力，因此沿海低窪地區及排水系統應提前整備，實際影響程度仍須視颱風路徑及降雨發展而定。

分署長張朝恭表示，分署已於汛期前完成濁水溪流域各項防汛整備，包括河道整理與疏濬、易淹水堤段改善、防汛備料預置、水門操作測試、抽水機組檢修保養，以及濁水溪下游揚塵防制作業等，並持續透過雨量、水位監測及監視系統全天候掌握流域水情，隨時因應可能災情。

▲第四河川分署加強巡查河道、水門及抽水設備，提升豪雨期間防洪應變能力。（圖／記者游瓊華翻攝）

此外，自6月底米克拉颱風及豪雨事件後，第四河川分署持續與彰化縣政府保持密切聯繫，掌握地方防汛準備情形，並提醒地方政府加強排水溝清疏、水門及抽水站操作測試，預先排空滯洪池容量，提升整體防洪應變能力，以降低豪雨帶來的淹水風險。

針對6月中旬加走寮溪上游堰塞湖事件，第四河川分署表示，目前仍與農業部農村發展及水土保持署南投分署保持橫向聯繫，即時掌握堰塞湖監測資訊，並持續巡查加走寮溪至清水溪匯流口沿線水利設施，確認河防安全，同時已於下游重要河段設置警示告示牌，提醒民眾切勿進入河道，以維護生命安全。

第四河川分署呼籲，颱風期間切勿前往山區溪流、河道及邊坡等高風險區域，低窪地區居民應提高警覺，必要時提前撤離至安全地點；民眾也可提前清理屋頂排水孔、住家前排水溝及溝蓋阻塞物，維持排水順暢，降低積淹水風險。

分署也建議民眾善用水利署水情App、防災資訊服務網、濁水溪流域水情中心及免付費服務電話等資訊平台，即時掌握最新水情及防災資訊，配合中央與地方防災措施，共同降低颱風可能帶來的生命財產損失。

第四河川分署表示，雖然目前天氣仍可見陽光，但防災整備不能鬆懈，防汛會議、設備整備及第一線人員全天候待命，都是希望在颱風來襲前做好萬全準備，將災害降到最低，也盼民眾提高警覺，攜手做好防颱工作。

▲第四河川分署加強巡查河道、水門及抽水設備，提升豪雨期間防洪應變能力。（圖／記者游瓊華翻攝）