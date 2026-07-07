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楊梅高青路打通高獅路有解　張善政拍板改善幼獅工業區交通

▲桃園市長張善政今日上午視察「楊梅高青路新闢道路案工程」，聽取交通局聽取簡報。（圖為／市府新聞處供）

▲桃園市長張善政今日上午視察「楊梅高青路新闢道路案工程」，聽取交通局聽取簡報。（圖為／市府新聞處供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（7）日上午視察「楊梅高青路新闢道路案工程」時表示，本案道路雖然路段不長，卻是地方期盼逾20年，亟待打通的重要交通瓶頸，隨著楊梅幼獅擴大工業區進駐業者日益增加，產業運輸及通勤需求持續提升，瓶頸路段未打通，長期影響上下班尖峰車流。經市府團隊持續與地方各界溝通協調完成用地整合後，工程終於順利啟動，期盼兼顧施工品質與安全的前提下，努力朝7月底完工的目標推進。

▲桃園市長張善政今日出席「楊梅高青路新闢道路案工程」時致詞。（圖為／市府新聞處供）

▲桃園市長張善政今日出席「楊梅高青路新闢道路案工程」時致詞。（圖為／市府新聞處供）

張善政指出，道路全長約72公尺、寬15公尺，雖然路段不長，卻是地方期盼打通的重要交通瓶頸，道路完工通車後，可有效分散周邊車流，改善幼獅擴大工業區上下班尖峰時段交通壅塞情形，更可提升在地廠商、勞工及居民通行便利性。感謝包括景碩科技、華新麗華等企業慷慨捐助經費，協助用地取得，展現公私協力改善地方交通環境的具體成果。

▲桃園市長張善政與「楊梅高青路新闢道路案工程」與出席人士在施工現場合影。（圖為／市府新聞處供）

▲桃園市長張善政與「楊梅高青路新闢道路案工程」與出席人士在施工現場合影。（圖為／市府新聞處供）

市府經發局說明，幼獅擴大工業區為報編未開發工業區，進駐廠商須自行建置道路與排水設施，考量其特殊歷史背景與民眾通勤需求，故本案採「公私協力」模式推動瓶頸道路打通工作，獲區內大廠景碩科技、華新麗華各捐助550萬元共計1,100萬元改善業區道路設施，展現公私協力推動地方建設之成果。

▲桃園市「楊梅高青路新闢道路案工程」在施工現場。（圖為／市府新聞處供）

▲桃園市「楊梅高青路新闢道路案工程」在施工現場。（圖為／市府新聞處供）

交通局強調，高青路打通後，部分車流可移轉至青年路及高青路，預期可提升高獅路運轉效率，幼獅南出匝道、高獅路與青年路口服務水準也可由D級提升至C級，並減輕尖峰時段路口交通負荷。針對周邊道路，市府已規劃尖峰時段交通管制，包括禁止35噸以上大貨車於特定時段進入高獅路，並於青年路二段狹窄路段尖峰時段禁止臨時停車，以維護會車與通行安全。

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