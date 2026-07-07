台南健康促進學校全國賽亮眼　10校獲12獎項！黃偉哲肯定教育團隊

▲台南市推動健康促進學校計畫成效卓著，114學年度總計10校獲12獎項肯定，教育局及績優學校校長於市政會議獻獎。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市推動健康促進學校計畫成效卓著，114學年度推動成果總計10校獲12獎項肯定，自109至113學年度更連續5年獲得「地方政府辦理學校健康促進計畫」特優縣市獎殊榮，在口腔保健及健康體位議題亦表現亮眼。教育局及2所績優學校校長7日於市政會議獻獎，獲市長黃偉哲肯定教育團隊努力成果。

市長黃偉哲表示，健康促進學校的理念，不只是教導孩子知道健康，更重要的是協助孩子實踐健康，從日常生活中建立正確健康態度與習慣。本次獲獎榮耀不只是獎盃上的肯定，更代表大家共同守護孩子健康、用心耕耘教育的成果。

黃偉哲指出，市府未來將持續提供資源，支持學校推動健康促進政策，期許擴散成功經驗，鼓勵更多學校、家長與社區投入健康促進行列，共同打造健康、幸福、永續的教育環境，讓孩子都能健康成長、快樂學習、安心逐夢，共創健康幸福城市。

教育局長鄭新輝表示，教育目的不只是知識累積，更在於培養孩子擁有健康身心、良好生活能力及面對未來挑戰的韌性。台南市長期深耕健康促進學校計畫，以促進學生全面健康為目標，透過前後測量化數據及學生健康檢查資料，掌握校園健康問題，並藉由學校課程、生活規範及友善環境營造，逐步展現具體成果。

鄭新輝指出，114學年度台南市國中小學生裸視視力不良率為52.2%，低於全國平均53.8%；國中小學生視力不良就醫率達97.07%，優於全國平均89.56%；國中小學生齲齒複檢率達97.15%，也高於全國平均85.79%。此外，學生健康體位適中率連續4年穩定提升，呈現逐年進步趨勢，顯示透過教育扎根，有助深化學生健康行為。

本次榮獲口腔保健特優學校的崑山國小，以「師生共築的口腔幸福路：共識、共備到共創共學的實踐」為推動主軸，建構全校參與合作模式，自幼兒園階段導入刷牙教學、繪本導讀、潔牙律動等實作活動，並將口腔保健融入跨領域及雙語課程。

教育局表示，崑山國小透過Podcast、微電影、海報設計、戲劇表演及競賽活動等多元方式，強化學生學習動機與健康倡議能力，同時結合社會情緒學習理念，將健康行為與自我管理、正向情緒及責任決策連結，使健康教育不只停留於知識，而能真正轉化為學生的日常習慣。

鹽水國小則以「五正四樂巧推力，小幼親師共創健康力」為核心理念，從飲食營養、運動與正向心理三大面向出發，透過營養課程與餐前指導，引導學生學習健康選擇，並推動85210健康行動、零時體育、課間淨空、幼兒園出汗性大肌肉活動，落實SH150運動目標，讓健康成為校園每天的生活習慣。

鹽水國小也將健康教育延伸到家庭與社區，透過親子運動、健康走讀、健康盟約及學生健康大使培訓，讓孩子從健康學習者成為健康倡議者。校長林良駿強調，健康不只是改善體位，而是陪伴孩子建立一輩子的健康能力。

教育局表示，台南市將持續以健康促進學校計畫為基礎，整合校園、家庭與社區力量，推動視力保健、口腔保健、健康體位、心理健康等多元議題，讓健康素養從校園向外擴散，陪伴學生在安全、健康的環境中成長。