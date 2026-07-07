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藍黨團、基層「全護佀廣洋」　在地人曝原因：還是有很多人會投他

▲▼佀廣洋鞠躬道歉。（圖／佀廣洋提供）

▲佀廣洋鞠躬道歉。（圖／佀廣洋提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋近日爆出霸凌、做球版簽賭等爭議。佀廣洋日前出面說明各項爭議，並坦承部分霸凌指控。佀廣洋一發長文，大批藍營支持者、藍營里長立刻留言相挺。國民黨團也緩頰，過於粗暴的選舉手段，其實沒有必要。對於藍營選擇「全黨挺一人」，同區議員參選人坦言，對當地頭人來說，「有事情找佀服務，就等於找萬美玲服務。很多人還是會投他！」

佀廣洋霸凌傳聞在社群上流傳近一年，佀廣洋6日終於正面回應，他坦言，因為年少不成熟，做錯的事情願意誠實承認，向曾因此受到影響的家人及相關人士表達歉意。佀廣洋承認包括白膠黏同學頭髮、取綽號傷害同學、詢問外送員是否車禍、推倒亞斯伯格症同學、高中涉及簽賭等。

佀廣洋也強調，所謂「全校陪他重考」、「要求警衛代為受罰」、「學測舞弊」、「匿名帳號攻擊他人」等說法均非事實。自己從未經營相關匿名帳號，也未曾涉及考試舞弊。佀廣洋發出長文後，立刻有多位藍營里長聲援護航，聲勢浩大。

對於佀廣洋爭議，桃園議員參選人沈佩玲回憶，今年初拜訪一位長期經營地方多年的理事長。席間聊起佀廣洋，她忍不住問：「佀的服務跟萬美玲的服務，還是不一樣吧？一個經驗不夠、態度也不算好的年輕人，大家真的會投他嗎？」理事長很直接地回答：「有事情找佀服務，就等於找萬美玲服務。萬美玲在地方很有能力幫社團爭取資源，很多人看重的，就是這一點，還是會投他！」

沈佩玲表示，當時，佀廣洋的黑歷史還沒有在網路上傳開。因為那段對話，她好像突然看懂了桃園的地方政治如何運作。如果別人手上握有的是背景、資源和人脈，自己手上只有公民意識，真的有機會嗎？自己第一次對它產生懷疑。

沈佩玲指出，這幾天，網路上關於佀廣洋過去的討論，萬美玲干涉校務運作的貼文滿天飛。過去很多私底下流傳的事情，開始有人願意公開說，連平常對地方風向最敏感的節點、里長，也都忍不住表態。

沈佩玲認為，這週跑行程，氣氛似乎改變了，過去佀廣洋跟萬美玲絕對不會錯過的各種場合，這週都沒有見到他們的身影，默默替她加油的里長跟地方頭人也變多了。聰明是天賦，善良是選擇。在佀的風波之中，她更確定這件事。

本文作者

杜冠霖

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