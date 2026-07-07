太平老街將卸下歲月雜訊！斗六推立面美化　重塑百年老街景觀

▲斗六市公所舉辦太平路建築立面美化計畫施工說明會，向居民及店家說明工程內容。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

斗六市公所推動「太平路建築立面美化計畫」，今（7）日舉辦施工說明會。市公所表示，將秉持「保護優先、減法作業」理念，在尊重歷史建築原貌與街區紋理的前提下，逐步改善街道景觀，盼透過公私協力，重現太平老街昔日風華，打造兼具文化底蘊、生活機能與觀光魅力的特色街區。

太平路是斗六市重要的歷史街道，也是城市發展的重要軸帶，沿街保留不同年代建築樣貌，不僅記錄城市發展歷程，更承載許多居民共同的生活記憶，具有深厚的人文歷史與文化價值。隨著時代變遷，部分建築因增設鐵架、招牌、外露管線及各類附屬設施，逐漸遮蔽原有立面特色，也影響整體街景風貌。

▲太平路立面改善秉持「保護優先、減法作業」理念，透過整理管線、移除附屬設施等方式，重現老街歷史風貌。。（圖／記者游瓊華翻攝）

斗六市公所表示，此次立面美化並非拆除重建，而是以保存建築原貌為核心，透過清潔立面、整理外露管線、移除不必要的附屬設施及增設重點照明等方式，降低街道視覺雜亂感，讓建築原有細節重新展現，營造更具歷史質感與美感的公共空間。

今年計畫將率先完成8戶店面及住宅立面改善，作為示範案例，未來再依年度逐步擴大推動，希望藉由示範成果，帶動更多建築所有權人投入建物維護，共同提升太平路整體景觀品質。施工說明會中，市公所也向住戶及沿線店家說明施工流程、工期安排及配合事項，並針對施工期間可能造成的短暫不便，懇請居民體諒與支持，攜手完成老街景觀改善。

斗六市長林聖爵表示，城市風貌的形塑，不只是公部門的責任，更需要居民與店家的共同參與。市公所希望藉由率先推動示範工程，建立「自己的建築，也是城市風景」的觀念，鼓勵更多屋主投入建築維護與公共景觀改善，凝聚地方共識。

林聖爵指出，太平路不只是交通動線，更是斗六重要的歷史文化資產。未來市公所將持續透過分年、分階段推動立面修繕與街區景觀改善，逐步重塑老街風貌，讓太平路成為兼具歷史文化、商業活力與觀光價值的代表性街區，展現斗六城市更新與文化保存並進的新風貌。

▲斗六市今年將率先完成8戶店面及住宅立面改善，作為老街景觀更新示範案例。（圖／記者游瓊華翻攝）