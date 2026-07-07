基隆名人幼兒園集體虐童！園長6人到案　家長當街嗆：良心何在

▲基隆名人幼兒園涉虐童！負責人、園長及4教保員共6人移送基隆地檢署複訊。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵區名人幼兒園疑涉虐童案持續延燒，案件引發社會高度關注！警方今天（7日）緊急通知幼兒園負責人、園長及4名教保服務人員到案說明，偵訊後依涉嫌《刑法》傷害罪及妨害幼童發育罪，將6人移送基隆地檢署複訊。嫌犯移送時，守候在場的家長情緒激動，怒斥「有沒有良心」、「良心何在」，現場氣氛一度緊張。

據了解，案件起因於今年6月中旬，一名家長發現就讀名人幼兒園的兒子手臂出現瘀青，帶往驗傷後報警提告，也因此揭露園內教保服務人員疑似不當對待幼童的情形。隨著監視器畫面曝光，多名教保人員涉嫌對幼童拉扯、推擠及其他不當管教行為，引發外界譁然，目前已有10名家長提出告訴。

基隆地檢署檢察官指揮基隆市警第三分局展開偵辦，今天通知包括基隆市政府日前已公布姓名的中班教保員林佳靜、劉可婕，以及林姓幼兒園負責人、劉姓園長、大班楊姓及黃姓教保人員等6人到案說明。

警方完成筆錄後，下午將6名涉嫌人移送基隆地檢署複訊，當嫌犯步出分局準備上車時，多名家長及關心案件民眾聚集在場，其中兩名男子情緒激動衝上前，對劉姓園長怒喊「有沒有良心」、「良心何在」、「為什麼躲起來」，現場戒護員警立即上前攔阻，避免雙方進一步接觸，隨後將6名移送基隆地檢署複訊。