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才持刀搶檳榔攤！台東毒男又飛車搶包躲旅社…2小時遭逮

記者楊晨東、葉品辰／台東報導

台東市昨(6)日晚間發生一起飛車搶案，一名男子騎乘機車當街搶走一名騎士的背包後逃逸。台東警分局獲報立即成立專案小組，透過監視器一路追查，迅速鎖定謝姓男子涉嫌重大，並在案發約2小時後，於台東市區一間旅社內將他查緝到案，現場並查扣毒品及贓款，更發現他日前才在知本持刀搶劫一間檳榔攤，全案依搶奪罪及違反《毒品危害防制條例》等罪嫌移送台東地檢署偵辦。

警方指出，昨日晚間10時許接獲民眾報案，指稱台東市泰安街發生搶案，一名男子騎乘機車在停等紅燈時，謝男突從後方冒出並搶走他的背包逃離現場，遭搶男子連人帶車摔倒在地，隨即反應過來狂追，然雙腿不敵機車，謝男逃之夭夭。

▲台東一名謝姓男子日前才在知本持刀搶劫檳榔攤，現又在泰安街飛車搶奪。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東一名謝姓男子日前才在知本持刀搶劫檳榔攤。（圖／記者楊晨東翻攝）

警方立即成立專案小組，調閱周邊監視器影像，循線追查犯嫌行蹤及涉案車輛。經比對相關資料後，警方很快鎖定謝姓男子涉案，並於案發約2小時後，在台東市區一間旅社內將人逮捕到案，同時查扣毒品及贓款等相關證物。

警方進一步清查發現，謝男日前才在知本持刀搶劫一間檳榔攤遭警方查獲，如今又涉嫌犯下搶案，警方除將持續向上追查毒品來源外，也將建請檢察官向法院聲請預防性羈押，以維護社會治安。台東警分局表示，謝嫌接連涉嫌犯下強盜及搶奪案件，警方均能在短時間內迅速查緝到案，展現打擊暴力犯罪的決心。未來將持續強化查緝作為，對危害社會治安的犯罪依法嚴辦，全力守護民眾生命及財產安全。

▲台東一名謝姓男子日前才在知本持刀搶劫檳榔攤，現又在泰安街飛車搶奪。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲現又在泰安街飛車搶包。（圖／記者楊晨東翻攝）

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