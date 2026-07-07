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強颱巴威夾擊！「豪雨+大潮」恐襲濁水溪　四河分署全面戒備

▲強颱巴威來勢洶洶，第四河川分署整備。（圖／第四河川分署提供）

▲強颱巴威來勢洶洶，第四河川分署整備。（圖／第四河川分署提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

強烈颱風巴威來勢洶洶，外圍環流預計將於7月10日至11日對濁水溪流域帶來最顯著的影響，經濟部水利署第四河川分署指出，屆時山區恐發生強降雨，沿海地區亦將面臨大潮威脅。面對此嚴峻挑戰，今（7）日宣布全面進入防汛戒備狀態，已針對轄內高風險區域完成各項整備與演練，並呼籲民眾切勿掉以輕心，應提前做好防災準備，嚴防豪雨成災。

第四河川分署指出，此次颱風降雨熱區將集中於濁水溪上游的塔羅灣溪、清水溪、陳有蘭溪及東埔蚋溪一帶，強降雨可能導致溪水暴漲。同時，根據潮汐預報，7月9日至11日彰化沿海地區潮差將由小潮轉為中潮，高潮位時間點落在清晨至上午時段（10日06：10、19：09；11日07：14、20：26），低窪地區需特別留意排水不及造成的積淹水災情。分署強調，雖目前預測路徑如此，但實際風雨強度仍須密切關注颱風動態變化。

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▲強颱巴威來勢洶洶，第四河川分署整備。（圖／第四河川分署提供）

為因應巴威颱風可能帶來的威脅，四河分署長張朝恭表示，分署於汛期前即超前部署，已完成濁水溪流域的重點防汛工程，包含河道疏濬、易致災堤段補強，以及清水溪上游堰塞湖的水位長期監控。

此外，防汛備料、水門及抽水機組皆已完成功能檢測與維護，確保隨時可投入救災。因應上個月加走寮溪上游發生的堰塞湖事件，分署現已加強與農村水保署南投分署的橫向聯繫，並於下游河道設置警示告示牌，嚴密監控水利建造物安全，全力避免二次災害發生。

▲強颱巴威來勢洶洶，第四河川分署整備。（圖／第四河川分署提供）

目前，四河分署除持續透過雨量站、水位計及CCTV監視器嚴密監控水情外，亦已主動與彰化縣政府聯繫，確認縣內排水系統暢通、滯洪池排空及抽水站操作正常。張朝恭強調，中央與地方將協力提升防災應變能力，將災害風險降至最低。

四河分署最後呼籲轄區民眾，颱風期間應提高警覺，避免前往山區、溪邊及易坍方路段；低窪地區住戶應防範積淹水，並提前清理居家周邊排水孔及溝蓋阻塞物。民眾可利用水利署行動水情App、防災資訊服務網或濁水溪流域水情中心網站，隨時掌握最新避災訊息，亦可撥打免付費電話0800-200-699查詢，以確保自身與財產安全，平安度過颱風威脅。

▲強颱巴威來勢洶洶，第四河川分署整備。（圖／第四河川分署提供）

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