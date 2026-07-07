　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

七國國際生走出教室　雲科大串聯企業與工藝場域深化台灣印象

▲雲科大帶領來自七國的國際學生走訪大東樹脂化學公司。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲科大帶領來自七國的國際學生走訪大東樹脂化學公司。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為讓國際學生深入認識台灣產業與文化，雲林科技大學國際事務處舉辦「企業與文化產業參訪」活動，由副國際長陳宗輝、學務處課外活動指導組組長賴慧萍率隊，帶領來自菲律賓、巴基斯坦、越南、印尼、斯里蘭卡、印度及伊朗等七國學生，走訪大東樹脂化學公司及台灣工藝研究發展中心台灣工藝文化園區。

透過企業參訪與文化體驗，讓學生從產業現場看見台灣製造實力，也感受工藝文化的人文底蘊。參與學生涵蓋工程、管理、資訊、人工智慧、資料科學及財務金融等不同專業領域。此次活動安排學生上午走進企業、下午深入文化場域，不僅將課堂知識延伸至真實場域，也讓國際學生從產業運作到文化創意，多角度認識台灣。

首站前往創立於1955年的大東樹脂化學公司。企業代表向學生介紹公司發展歷程、接著劑、乾膜、塑化材料及特殊化學品等核心產品，並分享研發創新、綠色科技及國際市場布局，隨後安排分組導覽，帶領學生深入了解材料製造流程與企業運作模式。

不少學生表示，過去對材料科學的認識大多停留在課堂與實驗室，透過實際參訪，才真正理解材料如何應用在日常生活與各類產業，也看見台灣企業如何憑藉技術研發、精密製程及全球布局，在國際市場占有一席之地。

▲雲科大帶領來自七國的國際學生走訪大東樹脂化學公司。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲科大帶領來自七國的國際學生走訪大東樹脂化學公司。（圖／記者游瓊華翻攝）

企業特別安排學生參觀員工休憩空間，舒適明亮的環境設有咖啡、拿鐵及各式茶飲，不少學生一邊品嚐飲品、一邊交流心得，笑稱「如果能在這樣的環境工作，也太幸福了」。人性化的職場規劃，也顛覆了國際學生對傳統製造業的既定印象，讓他們看見企業除了追求技術創新，也重視員工照顧與友善工作環境。

參訪過程中，一顆展示用足球也成為焦點。企業介紹，大東樹脂是2026世界盃足球主要膠材供應商之一，透過足球產品，學生直觀感受到台灣材料科技如何串聯全球體育賽事與國際供應鏈，理解一項看似平凡的產品背後，其實蘊含著高度專業的材料研發與製造技術。交流時間，學生也踴躍向企業代表提問，內容涵蓋產品研發、產業趨勢、實習機會、人才培育及外籍人才在台發展等議題。

▲雲科大帶領來自七國的國際學生走訪大東樹脂化學公司。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲國際學生參觀企業廠區及休憩空間，對台灣企業兼顧專業研發與友善職場文化留下深刻印象。（圖／記者游瓊華翻攝）

前往國立台灣工藝研究發展中心台灣工藝文化園區，由園區安排全程英文導覽，並提供自由參觀時間，讓學生深入了解台灣工藝結合自然素材、生活美學與設計創新的特色。其中，一幅以數萬顆米粒創作完成的藝術作品最令學生印象深刻，不少人駐足細看米粒排列出的細膩圖案，驚呼連連，也從作品中感受到台灣工藝不僅展現精湛技藝，更蘊含對生活與文化的深刻詮釋。

此次參訪串聯台灣產業、創新設計與文化底蘊。學生不僅認識企業在全球供應鏈中的競爭力，也透過工藝作品與文化導覽，看見台灣兼具科技實力與人文溫度的多元面貌。雲科大國際事務處表示，國際學生來台求學，除了課堂學習，更需要走進社會與產業，親身了解台灣的工作環境與文化特色。

副國際長陳宗輝表示，雲科大長期重視國際學生的學習支持與職涯發展，希望透過實務與文化並重的校外學習，讓學生看見台灣企業的創新實力，也感受台灣文化的創造力與溫暖，進一步提升在台學習與生活的深度與廣度。

▲雲科大帶領來自七國的國際學生走訪大東樹脂化學公司。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲國際學生走訪台灣工藝文化園區。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
巴威風速又變強長胖！眼牆置換「第三巔峰」　最新路徑侵襲率出爐
美股開盤血洗！費半指數暴跌6.42％、台積電ADR跌4.30
快訊／基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人全交保
19歲陸女大生「暑假打工做太好」！　隔年被老闆加錢請回來
挪威8強前爆多人身體不適！　備戰英格蘭添變數

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包　平時防災最安心

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

基隆家扶跨海赴馬祖服務學習　棒球交流120人共譜暑期情誼

快訊／高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」　駕駛受困救出搶救

中藥材不只能入藥！北港附醫巧手拼貼...賦予廢棄藥材新生命

馬蘭暖警化身臨時推手　護送輪椅民眾平安返家

台東7月起推YouBike前30分鐘補助12元　邀民眾騎車逛東博

豐原醫院強化廉政治理　檢察官解析醫療貪污與採購風險

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包　平時防災最安心

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

基隆家扶跨海赴馬祖服務學習　棒球交流120人共譜暑期情誼

快訊／高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」　駕駛受困救出搶救

中藥材不只能入藥！北港附醫巧手拼貼...賦予廢棄藥材新生命

馬蘭暖警化身臨時推手　護送輪椅民眾平安返家

台東7月起推YouBike前30分鐘補助12元　邀民眾騎車逛東博

豐原醫院強化廉政治理　檢察官解析醫療貪污與採購風險

真正適合走一輩子的人！「終身伴侶5特質」懂溝通比心動更重要

巴威風速又變強長胖！眼牆置換「第三巔峰」　最新路徑侵襲率出爐

沈玉琳加入八大電視主持行列 顛覆台灣節目製作多年來想像

永固-KY董座涉炒股遭移送！姊10萬交保　妹仍留北檢複訊

美股開盤血洗！費半指數暴跌6.42％、台積電ADR跌4.30％

林立帶傷開轟「手還沒斷就盡全力」　幽默談雙洋砲效應

漢來美食搶攻暑假旺季商機　旗下Buffet品牌攜手東京名店推出職人甜點

金佳垠、高佳彬、廉世彬開冰店！ 開張揪球迷一起吃冰

IU買的第一只錶「送給曾深愛的人」　戴積家翻轉系列讚美自己很酷

巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包　平時防災最安心

【遇襲畫面曝】黑衣男近身3秒後出手　矢板明夫滿嘴鮮血

地方熱門新聞

基隆名人幼兒園涉虐童　謝國樑90度鞠躬

基隆-花蓮藍色公路觀光啟航　8月熱情接力登場

桃園區成功路廊　人本環境改善工程動工

2026桃園地景藝術節　「說明牌小木屋」遭破壞

台南區高中免試入學放榜！錄取率99.60%

巴威進逼　花蓮2堰塞湖嚴陣以待

屏東防水閘門補助　最高領4.7萬

高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」

國道3號名間交流道雙向入口匝道連4晚封閉施工

新竹棒球場已完成相關嚴格查驗

巴威颱風逼近台南！黃偉哲主持整備會議責成市府團隊嚴陣以待

大溪商圈暑假活動　棒球日、神將週…登場

屏東8旬嬤失蹤！夫急尋又出車禍　警助團圓

嘉縣議長張明達媒合營造公司　捐90萬挺兒童書法教育

更多熱門

相關新聞

投入防災減災研究多年　雲科大温志超教授獲產官學界肯定

投入防災減災研究多年　雲科大温志超教授獲產官學界肯定

國立雲林科技大學環境與安全衛生工程系教授温志超長年深耕水利工程、水資源管理、防災減災及環境永續領域，接連榮獲水利署「大禹獎」及中國工程師學會「傑出工程教授獎」，以卓越的學術研究成果、工程實務貢獻及人才培育成就，獲得產官學界高度肯定。

聚焦AI、智慧製造與永續發展　雲科大深化台馬學術合作

聚焦AI、智慧製造與永續發展　雲科大深化台馬學術合作

雲科大ACE大師講座登場　企業領袖聚焦AI與永續轉型

雲科大ACE大師講座登場　企業領袖聚焦AI與永續轉型

南榮國中國際交流邁新頁　臺日文化盛會登場

南榮國中國際交流邁新頁　臺日文化盛會登場

桃園福容　推出「劉桂美藝術展」+主題料理

桃園福容　推出「劉桂美藝術展」+主題料理

關鍵字：

台灣工藝國際學生材料科技文化體驗雲林科技大學

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

帶女友遊歐洲「旅費20萬全出」他提1要求！女友嫌窮

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

毛畯珅性侵偷拍40童　與母洪珮筠連帶賠償3405萬

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面