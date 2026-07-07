七國國際生走出教室　雲科大串聯企業與工藝場域深化台灣印象

▲雲科大帶領來自七國的國際學生走訪大東樹脂化學公司。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

為讓國際學生深入認識台灣產業與文化，雲林科技大學國際事務處舉辦「企業與文化產業參訪」活動，由副國際長陳宗輝、學務處課外活動指導組組長賴慧萍率隊，帶領來自菲律賓、巴基斯坦、越南、印尼、斯里蘭卡、印度及伊朗等七國學生，走訪大東樹脂化學公司及台灣工藝研究發展中心台灣工藝文化園區。

透過企業參訪與文化體驗，讓學生從產業現場看見台灣製造實力，也感受工藝文化的人文底蘊。參與學生涵蓋工程、管理、資訊、人工智慧、資料科學及財務金融等不同專業領域。此次活動安排學生上午走進企業、下午深入文化場域，不僅將課堂知識延伸至真實場域，也讓國際學生從產業運作到文化創意，多角度認識台灣。

首站前往創立於1955年的大東樹脂化學公司。企業代表向學生介紹公司發展歷程、接著劑、乾膜、塑化材料及特殊化學品等核心產品，並分享研發創新、綠色科技及國際市場布局，隨後安排分組導覽，帶領學生深入了解材料製造流程與企業運作模式。

不少學生表示，過去對材料科學的認識大多停留在課堂與實驗室，透過實際參訪，才真正理解材料如何應用在日常生活與各類產業，也看見台灣企業如何憑藉技術研發、精密製程及全球布局，在國際市場占有一席之地。

▲雲科大帶領來自七國的國際學生走訪大東樹脂化學公司。（圖／記者游瓊華翻攝）

企業特別安排學生參觀員工休憩空間，舒適明亮的環境設有咖啡、拿鐵及各式茶飲，不少學生一邊品嚐飲品、一邊交流心得，笑稱「如果能在這樣的環境工作，也太幸福了」。人性化的職場規劃，也顛覆了國際學生對傳統製造業的既定印象，讓他們看見企業除了追求技術創新，也重視員工照顧與友善工作環境。

參訪過程中，一顆展示用足球也成為焦點。企業介紹，大東樹脂是2026世界盃足球主要膠材供應商之一，透過足球產品，學生直觀感受到台灣材料科技如何串聯全球體育賽事與國際供應鏈，理解一項看似平凡的產品背後，其實蘊含著高度專業的材料研發與製造技術。交流時間，學生也踴躍向企業代表提問，內容涵蓋產品研發、產業趨勢、實習機會、人才培育及外籍人才在台發展等議題。

▲國際學生參觀企業廠區及休憩空間，對台灣企業兼顧專業研發與友善職場文化留下深刻印象。（圖／記者游瓊華翻攝）



前往國立台灣工藝研究發展中心台灣工藝文化園區，由園區安排全程英文導覽，並提供自由參觀時間，讓學生深入了解台灣工藝結合自然素材、生活美學與設計創新的特色。其中，一幅以數萬顆米粒創作完成的藝術作品最令學生印象深刻，不少人駐足細看米粒排列出的細膩圖案，驚呼連連，也從作品中感受到台灣工藝不僅展現精湛技藝，更蘊含對生活與文化的深刻詮釋。

此次參訪串聯台灣產業、創新設計與文化底蘊。學生不僅認識企業在全球供應鏈中的競爭力，也透過工藝作品與文化導覽，看見台灣兼具科技實力與人文溫度的多元面貌。雲科大國際事務處表示，國際學生來台求學，除了課堂學習，更需要走進社會與產業，親身了解台灣的工作環境與文化特色。

副國際長陳宗輝表示，雲科大長期重視國際學生的學習支持與職涯發展，希望透過實務與文化並重的校外學習，讓學生看見台灣企業的創新實力，也感受台灣文化的創造力與溫暖，進一步提升在台學習與生活的深度與廣度。

▲國際學生走訪台灣工藝文化園區。（圖／記者游瓊華翻攝）