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抓髮猛撞、木棍狂毆！韓特教托兒所「集體虐身障童」　15人慘受害

▲▼南韓托兒所被驚爆教師虐打10幾名年僅3、4歲的學生。（示意圖／CFP）

▲南韓大邱某托兒所，驚爆至少15名幼童遭教師暴力虐待。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓爆發駭人聽聞的集體虐童案！大邱一間身心障礙兒童專門托兒所，驚傳教師、語言治療師等6名教職員長期施虐，受害兒童高達15人，佔了全校註冊人數的一半以上。教師們不僅瘋狂毆打弱勢孩童的臉部、抓髮猛撞，甚至短短兩個月內施暴超過500次，行徑令人髮指。

根據韓媒《News1》獨家報導，這起令人震驚的集體虐童案發生在大邱廣域市達西區某間身心障礙兒童專門托兒所。大邱警察廳女性青少年犯罪調查股已於去年12月接獲涉嫌違反兒童虐待犯罪處罰法、兒童福祉法、身心障礙者福祉法及傷害罪的起訴書，目前正針對包含院長、保育教師、語言治療師等6名涉案教職員進行深入調查。

警方扣押去年10月至12月、共計60天份的監視器畫面顯示，短短兩個月內的施暴次數竟然高達500多次。家長調閱監視器時發現，這些惡劣教師的攻擊部位幾乎都集中在孩童脆弱的頭部，包含重擊額頭與嘴巴、用力拉扯耳朵和鬢角，甚至抓住頭髮狠狠晃動撞擊，行徑極度粗暴。

監視器更拍下，有教師利用身體強力壓制、固定住無力反抗的孩童，甚至拿木製的教學教具當作武器直接毆打，其中一名受害兒童在兩個月內就被虐待了100多次。許多孩子被打到頭部紅腫、長出腫塊或全身瘀青，令人不忍卒睹。

更讓家長痛心的是，這些受害兒童因身心障礙，大多根本無法認知到自己正遭受虐待，更遑論用言語向家人表達或求救。許多家長直到警方介入調查後，才猛然驚覺孩子過去會突然「自己打自己的頭」、「驚恐地捂住耳朵」，原來都是長期受虐後產生的自殘與防禦本能。

雖然受限於法規，監視器畫面僅能保存60天，但家長指出孩子出現異常反應的時間早已超過半年，不禁悲痛質疑虐待行為最早從去年4月就開始。不僅如此，監視器還錄下這群惡劣教師在課堂上直接以大字形躺在教室地板上偷懶，或不拿教材只顧滑手機的誇張畫面。

更扯的是，托兒所曾於去年12月向家長發出道歉信，聲稱涉案教師已停職，但隨後卻被發現部分教師直到今年4月都還在正常上班打卡，園方甚至對此採取冷處理，完全聯絡不上。對此，受害家長與公民團體預計明（8）日前往達西區區廳前舉行記者會，要求當局針對身心障礙兒童托育漏洞給出交代。

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