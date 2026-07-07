快訊／巴威颱風來襲！　武陵、清境、福壽山農場7／9休園

▲清境農場過去進行防颱準備工作情形。（圖／資料照片，清境農場提供）

記者高堂堯／南投報導

「巴威」颱風來勢洶洶、中央氣象署預估10日(五)將發布陸上警報，退輔會所屬武陵、清境及福壽山等三高山農場所在地會有大量降雨，並可能影響道路通行安全，因此宣布於7月9日(四)中午12時起實施預警性休園、場區暫停對外開放。

根據中央氣象署預報，巴威颱風在9日(四)將逐漸北轉、朝台灣東北部海面前進，強度較強且暴風半徑廣闊，當天預計發布海上颱風警報、10日發布陸上颱風警報，10到11日受颱風及外圍環流影響，將帶來明顯風雨，山區將有豪雨以上降雨。

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清境農場指出，為確保遊客與員工安全，已於7月6日(一)全面啟動防颱準備工作，並將於7月9日休園，並視天候狀況重新開園營業；各農場也將主動聯繫訂房遊客，建議暫緩上山行程，以確保安全，對於已預約住宿或活動的遊客，農場將另行聯繫協助取消訂房或延期入住等相關事宜，遊客也可以主動與農場聯繫確認，以維護消費權益。

清境農場表示，退輔會已指示各農場全力配合政府防災、救災任務，必要時提供避難收容空間與所需基本物資，確保旅客、員工及周邊居民的安全，協助社區與鄰近地區共同渡過颱風災害。