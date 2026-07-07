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民生消費 消費焦點 美妝塑身 品味家居

十大防颱備品有哪些？網購整理清單　颱風前掌握三大檢查重點

▲▼凱米颱風逐漸接近，民眾全聯準備防颱物資，泡麵、生鮮、冷凍水餃、麵包搶購，結帳櫃台大排長龍，麵包店貨架清空 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲颱風來襲前先補足家中所需用品，避免臨時採買的不便。（資料照／記者鄭遠龍攝）

記者洪菱鞠／台北報導

每逢颱風逼近，泡麵、罐頭、飲用水等總會掀起一波採購潮，而比起臨時搶買，更重要的是提前確認家中物資是否充足。隨著巴威颱風逼近，東森購物、momo等電商平台紛紛啟動防颱專區，其中依循防災指引整理十大防颱備品，民眾可依需求逐項檢視，補齊容易忽略的必需品。

因應颱風來襲，東森購物網推出防颱專區，集結各式防颱防災用品，無論是手電筒、收音機、電池、儲水用品、緊急避難包，或是飲食補給，都能找到相對應的物資，方便依需求一次購足，提前做好居家防颱準備。東森購物表示，希望透過集中整合各類防颱用品，協助民眾在颱風來臨前快速備齊所需物資，降低臨時採買的不便，兼顧災時安全與日常生活需求。

防颱,防災,防颱備品（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物網推防颱專區，協助民眾做好防颱防災準備。（圖／翻攝自東森購物）

颱風前的準備，重點不是大量囤貨，而是確認家中真正需要的物資是否已放在伸手可及的地方。momo觀察，民眾最容易忽略、但颱風期間最可能派上用場的防颱備品，主要集中在以下三大情境：

第一是「停電備援」，若遇停電或通訊不穩，手電筒、行動電源與緊急照明收音機，能協助維持基本照明、手機電力與資訊接收；第二是「防汛防雨」，一樓、低窪地區或曾有積水經驗的住戶，可提前檢查排水口，並視需求準備擋水板，若短時間必須外出，也可備妥雨衣與鞋套，降低風雨中的行動不便；第三是「民生補給」，飲用水、泡麵、口糧餅乾等常溫食品，可因應短時間不便外出或臨時停班停課的生活需求。

momo也整理出十大防颱備品清單，包括手電筒、行動電源、防災收音機等緊急避難設備、擋水板、雨衣、鞋套、飲用水、泡麵、口糧餅乾，以及其他常溫食品，並提醒在颱風來臨前，依家庭成員、居住環境及生活需求逐一檢查，提前把需要的物品先準備好。

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