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古坑竹筍正當時　劍湖山推竹筍宴、農村市集與竹林小旅行

▲古坑鄉公所攜手大埔社區與劍湖山合作，透過「從產地到餐桌」推廣在地竹筍及農村文化。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲古坑鄉公所攜手大埔社區與劍湖山合作，透過「從產地到餐桌」推廣在地竹筍及農村文化。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

盛夏正是竹筍鮮甜上市的季節，雲林縣古坑鄉公所將於8月14日至16日在劍湖山渡假大飯店舉辦「2026古坑竹筍節系列活動－饗筍宴 在地旬味×綠色農村活動」，由星級主廚運用古坑當季鮮筍及在地特色食材設計創意料理，推出一桌12道充滿山林風味的旬味饗宴，邀請民眾品味竹香、感受農村魅力。

古坑鄉擁有豐富山林資源與良好生長環境，孕育出肉質鮮嫩、口感脆甜的優質竹筍，不僅是雲林代表性的農特產品，也承載地方山林文化與農村生活記憶。今年竹筍節由古坑鄉公所攜手大埔社區及劍湖山渡假大飯店合作，主廚團隊以古坑鮮筍結合在地食材，將山林風土融入料理，希望透過「從產地到餐桌」的概念，讓民眾品嘗最當令的旬味，也認識古坑竹筍產業。

「饗筍宴」延續往年廣受好評的特色筍宴內容，菜單涵蓋竹韻鮮筍迎賓盤、華山窯烤香酥雞、竹葉圓隆蒸香米、秘製方肉燒筍干、爐鼎鍋香醬筍蛋、古坑麻筍豚骨湯、初露筍茸扁五花、酸筍甘甜鮮魚肚、酸菜麻竹燉鴨湯、雲林包粽雙拼，並搭配古坑芭梨飲及樂咖師現沖嵩岳咖啡，讓每一道料理都展現竹筍的鮮甜與地方特色。

為鼓勵民眾踴躍參與，今年主辦單位推出限時優惠，原價每桌8800元的筍宴，活動期間每桌優惠價6600元，並提供素食桌宴選擇。凡完成訂桌，每位用餐來賓都可獲贈大埔社區「筍友部落熟脆筍片」、麻園社區竹炭包及石壁休閒農業區竹筷組等竹主題伴手禮；每桌桌主另可獲贈市價1200元、由竹藝大師郭守發親手製作的限量竹編花器，將竹藝文化一同帶回家，數量有限，送完為止。

除星級筍宴外，竹筍節系列活動也將延伸至整個暑假。8月30日將於古坑大埔北極殿舉辦農村市集，集結特色農產、地方美食、文創商品及食農體驗；7月至9月則於麻園社區及石壁休閒農業區推出竹產業小旅行，安排竹林生態導覽、竹林療育、竹藝DIY及竹資源循環利用等體驗，帶領民眾走進竹林，深入認識古坑山林與竹產業文化。

古坑鄉公所表示，希望透過竹筍節串聯美食、農業、文化與觀光，讓更多民眾看見古坑山林之美，也讓竹產業從餐桌延伸到生活體驗，打造兼具永續理念與地方特色的農村品牌。由於「饗筍宴」席次有限，歡迎民眾把握機會提前訂席，走進古坑，品旬味、遊農村、賞竹韻，共享一年一度的山林美食盛會。

▲古坑鄉公所攜手大埔社區與劍湖山合作，透過「從產地到餐桌」推廣在地竹筍及農村文化。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲古坑竹筍節8月登場，「饗筍宴」以古坑鮮筍入菜，展現山林旬味。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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