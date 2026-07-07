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集結6大專校院團隊能量　工藝新趣‧青世代工藝設計成果展即起登場

▲2026工藝新趣成果展即起登場。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

▲2026工藝新趣成果展即起登場。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2026「工藝新趣－青世代工藝設計成果展」即日起登場，集結實踐、陽明交通大學、屏東科大、臺中科大、嶺東科大及東華大學等六組大專院校團隊，展現青年世代如何從永續關懷、數位科技與文化轉譯等面向出發，探索工藝面向未來的多元路徑。

工藝中心主任梁晋誌表示，本次展覽以「工藝活水湖」發展理念為策展發想，將工藝視為持續流動、交流與共創的文化能量；從校園到工坊、從傳統技藝到數位科技、從地方文化到當代設計，青年創作者如同匯入湖泊的涓涓活水，在不同領域與世代之間激盪交流，共同形塑工藝面向未來的創新樣貌，展出作品涵蓋竹材、藺草、部落陶土、再生銀，以及魚鱗、香灰、刨花等循環材料，並結合竹編工藝、數位陶藝、藺草編織、金工創作、漆藝設計及採土製陶等多元工藝形式，同時導入3D列印、參數設計、智慧感測等數位技術，展現工藝跨越材料、技術與應用邊界的多元可能。

▲2026工藝新趣成果展登場，青年世代匯流工藝活水，開展工藝未來式新篇章。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

▲2026工藝新趣成果展登場，青年世代匯流工藝活水，開展工藝未來式新篇章。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

六組團隊則分別從永續生活、數位製造、智慧設計、文化轉譯、材料再生及土地記憶等面向切入，探索工藝與永續發展、數位科技及當代生活的深度連結；從天然材料與循環媒材的應用、傳統技藝與數位技術的融合，到地方文化與原民智慧的當代轉譯，充分展現青年創作者以設計思維回應時代議題的實踐成果，也為工藝開拓更多元的生活應用與產業發展路徑。

相關展覽資訊請至工藝中心官網及官方Facebook粉絲專頁查詢，展覽期間至7月19日（日）止，展覽地點設於國立臺灣工藝研究發展中心地方工藝館一樓。

▲2026工藝新趣成果展登場，青年世代匯流工藝活水，開展工藝未來式新篇章。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

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