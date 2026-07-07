停電前先檢查！專家：冰箱不是塞愈滿愈好、但「這格」反而要裝滿

▲不少人習慣把冷凍庫塞得滿滿，專家提醒只要收納得宜，不僅方便拿取，也能在停電時發揮更好的保冷效果。（示意圖／資料照，記者羅翊宬攝）

記者萬玟伶／綜合報導

每逢颱風季或豪雨來臨前，不少人會開始囤積食材，但冰箱到底該怎麼放，才能在停電時維持最好的保冷效果？日本專家分享，只要平時養成幾個簡單習慣，即使突然停電，也能大幅降低食材損失。

冷凍白飯、飲料 停電時就是天然保冷劑

平時可以將白飯分裝後冷凍，或準備可冷凍使用的寶特瓶，裝入飲用水、茶或運動飲料後放進冷凍室。

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這些物品除了平時方便取用，一旦停電，還能立刻當成保冷劑使用，協助維持冰箱溫度。等恢復供電後，又能直接解凍食用或飲用，可說是一舉兩得。其中白飯建議分成小份量包裝，不僅冷凍速度較快，日後加熱也更方便。

冷藏室別塞爆 七分滿最好

很多人習慣把冰箱塞得滿滿，其實冷藏室並非越滿越好。

專家表示，若食材塞得太密，冷空氣便無法順利循環，反而影響冷藏效果，因此冷藏室約維持七成容量最理想，同時也要避免遮住出風口。尤其最上層最好預留一些空間，萬一停電，就能立刻放入保冷劑或冷凍食品，延長保冷效果。中層則可保留足夠空間，方便整鍋咖哩、燉菜直接放入冷藏，不需臨時重新分裝。

蔬菜別亂堆 有些根本不用冰

蔬果室也有收納技巧。專家建議，蔬菜不要一層層堆疊，可利用收納盒或保存袋採直立方式放置，較有助於延長保存時間。

另外，像洋蔥、大蒜、南瓜、牛蒡、馬鈴薯等根莖類，只要沒有切開，其實放在陰涼、通風的常溫環境即可，不一定需要放進冰箱。至於香蕉、鳳梨、酪梨、哈密瓜、木瓜等仍需後熟的水果，也不建議提早冷藏，以免影響成熟及風味。

冷凍室和冷藏室相反 盡量塞越滿越好

冷藏室講求留空間，但冷凍室剛好相反。由於冷凍食品彼此就像大型保冷劑，放得越緊密，越能互相維持低溫，因此冷凍室建議盡量不要留下太多空隙。

若想兼顧收納效率，可利用書擋將冷凍食品直立排列、相同形狀集中收納，保存容器也盡量使用方形，並在外袋標示內容物，找食材時就不必翻箱倒櫃。專家指出，如果冷凍室平時就維持滿載狀態，即使突然停電，在完全不開門的情況下，依季節不同，仍有機會讓冷凍食材維持半天至一天左右的冷凍狀態。

與其等到停電才手忙腳亂，不如平時就先調整冰箱收納方式。冷藏室保留七分滿、冷凍室盡量裝滿，再搭配冷凍白飯、冰水瓶等備品，一旦遇上停電，也能讓食材多一分保障。