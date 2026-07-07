萬美玲陷兒子佀廣洋爭議　凌濤給鼓勵：一定能妥善處理

▲凌濤貼出與萬美玲合照。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市第一選區議員參選人佀廣洋近日爆出霸凌、涉入網路簽賭等爭議，引起議論。對此，同選區的國民黨桃園市議員凌濤今（7日）表示，自己跟萬美玲委員的互動，很多市民朋友都看在眼裡，「這些年一路走來，我跟萬委員的交情始終沒變。這一次，我一樣會給她鼓勵，相信以她多年為民服務的經驗，一定能妥善處理」。他也強調，自己沒有組織盤，也有人說他選情危險，但自己會堅定和市民站在一起。

凌濤表示，在桃園，自己跟萬美玲委員的互動，很多市民朋友都看在眼裡。在同安公園、藝文廣場參加活動，站在場外聊天，常常一聊就是40分鐘、一個小時起跳，這份交情不需要每天掛在嘴上。

凌濤指出，2022年自己第一次參選時，萬委員介紹給自己的幾位跳舞班老師、洗衣店老闆、女青年會的姊姊們，都是自己很珍惜的緣分，持續聯繫互動。這是雲林人的情義，跟票數多少無關。

凌濤強調，「這些年一路走來，不管是選戰還是議會裡的大小考驗，我跟萬委員的交情始終沒變。這一次，我一樣會給她鼓勵，相信以她多年為民服務的經驗，一定能妥善處理」。

凌濤表示，自己一向相信市民的智慧，憑藉政策優化、六千多件市民服務走到現在。自己沒有組織盤，也有人說他危險，但自己會堅定和市民站在一起。一起加油，「拚，新桃園！」

▼佀廣洋鞠躬道歉。（圖／佀廣洋提供）