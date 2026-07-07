5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

▲夏天還要開火煮飯太熱太辛苦，社群近期掀起一波運用盛產西瓜、小黃瓜等原型食材的「5分鐘居家減法保養術」，免開火就能讓人由內而外溫和排毒。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者張芳瑜／綜合報導

高溫飆破36度的夏天午後，剛步出冷氣房，迎面而來的悶熱黏膩感瞬間讓人窒息；回到家卸下口罩，照照鏡子才發現，長期待在冷氣房不僅讓肌膚缺水乾癟，手腳甚至因為久坐而顯得沉重、橘皮浮現。面對台灣夏天特有的濕熱與「冷氣房乾燥」，比起塗抹厚重的化學保養品，都會女性正流行一種更優雅的體內外雙重排毒法。根據國外網站《Earth911》文章表示，善用夏季盛產的原型水果，只需5分鐘就能調配出高效補水、緊緻肌膚的居家天然配方，讓你在盛夏不盲目消費，也能活出由內而外的精緻感。

台式消暑新解法！冰鎮「椰奶西瓜雪酪」擊退發炎與熱浮腫

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每到夏天，台灣人習慣來杯手搖飲或傳統剉冰消暑，但過多的精緻糖分往往是肌膚暗沉與身體慢性發炎的元兇，這款風靡歐美的西瓜雪酪，正是最完美的健康替代方案；西瓜本身富含豐富的維生素C與維生素A，是炎夏高效補水、強化身體防禦力並降低體內發炎的天然聖品。

製作時，將台灣在地盛產的小西瓜切塊（注意外皮別丟，留著冷凍當容器，在陽光下視覺感非常澎湃討喜），將不重疊的西瓜塊冷凍過夜。隔天直接加入4分之1杯的椰奶，在台灣超市都買得到的天然椰奶，其微甜的香氣能中和西瓜的冰冷，放入調理機打至綿密後倒入西瓜皮中，就是一道大人小孩都搶著吃、完全不含防腐劑的低卡精緻甜點。

告別夏日悶黏！「小黃瓜芽菜bruschetta」清爽補足高機能葉酸

高溫常讓人食慾不振，在廚房開火更是一場折磨，這道免開火的小黃瓜芽菜義式前菜，非常適合當作輕食晚餐。主體使用了高抗氧化的番茄丁、大蒜碎、新鮮奧勒岡（若吃不慣西式香草，換成台灣人最愛的香菜也很對味），搭配富含高量葉酸的自培綠豆芽、苜蓿芽與豌豆苗。葉酸是細胞新陳代謝與製造健康紅血球的關鍵，對於發育中的孩子或現代壓力大的都會族群都不可或缺。

將這些拌勻的芽菜番茄餡料，大器地鋪在斜切約0.5公分厚的大黃瓜片上，大口咬下，黃瓜的清脆與芽菜的清甜在舌尖化開。大黃瓜本身具有極佳的利水效果，生吃能完全保留大黃瓜中的維生素C與精華酵素，口感比小黃瓜還要更清脆、飽滿，而且自帶一股非常高雅的清甜，非常適合舒緩夏天雙腿的發脹感，且吃起來完全沒有台式沙拉醬的油膩悶黏，清爽又兼顧飽足感。

料理撇步：生吃大黃瓜時，只要用清水徹底洗淨外皮，用刷子稍微刷洗表面，接著把中間的籽用湯匙刮乾淨，再斜切成0.5公分厚的薄片。這樣處理完的大黃瓜片，中間會形成一個完美的凹槽，剛好可以用來盛裝拌好的芽菜番茄餡料，大口咬下清爽爆汁，完全不用開火！

泳裝季前的秘密美體！「葡萄柚番紅椒粉」擊退冷氣房老廢角質

在進入短袖、比基尼的季節前，許多人常忽略了手肘、膝蓋與大腿後方囤積了一整季冬天的暗沉與老廢角質。市售的磨砂膏常含有塑膠微粒或刺激性香精，其實利用廚房常備食材，3分鐘就能自製高效的純天然身體去角質鹽霜。

將半顆紅肉葡萄柚榨汁，加入3大匙細海鹽、2茶匙卡宴辣椒粉（Cayenne pepper），以及1大匙冷壓芝麻油和幾滴葡萄柚精油。卡宴辣椒粉能溫和促進局部循環，帶動新鮮血液與氧氣流向肌膚底層，而富含維他命C的葡萄柚則能精準對抗亞洲人容易蠟黃的膚色。在沐浴時以畫圈方式輕柔按摩手臂與大腿，甚至可以直接拿剛剛壓乾的葡萄柚皮當作天然沐浴布擦拭，最後用冷水沖淨。冷壓芝麻油極其滋潤，在濕熱的台灣夏天使用，洗後肌膚會呈現細緻的水潤光澤，甚至連身體乳液都不用塗，完美告別黏膩。

特別提醒：在家調配這款葡萄柚磨砂膏時，肌膚如果有傷口、或是剛除完毛（例如剛刮完腿毛），絕對要避開使用！此外，按摩完全身後，雙手記得要用肥皂徹底洗淨，在洗掉之前千萬不要用手去揉眼睛或摸到臉部黏膜，才不會辣到流眼淚。

在台灣想過上這種永續的減法生活，其實非常簡單。推薦大家可以從超市或烘焙材料行買一包乾燥綠豆，利用家中的空玻璃罐，加入清水浸泡過夜，之後每天早晚各沖水一次，倒扣在碗中瀝乾。只要放在通風的廚房窗台上，大約7天就能收成最新鮮、零農藥的自培芽菜。這種將「廚房化身天然保養局」的居家微療癒，不僅能省下昂貴的進口超市採購費，更能用最台式的便利步調，在盛夏優雅轉身，實踐與地球共好的精緻生活。