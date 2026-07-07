常報導詐騙新聞也中招！　美資深主播「2天遭詐230萬」

▲美國資深新聞主播德爾加多誤信假冒投資平台客服，短短2天遭騙約新台幣230萬元。（圖／翻攝自IG／alexdelgadotv）

圖文／CTWANT

美國一名擁有22年播報經驗的資深新聞主播德爾加多（Alex Delgado），日前接獲假冒投資平台的詐騙訊息，在對方精心設局下，短短2天內德爾加多就被騙走7.2萬美元（約新台幣230萬元），事後她也懊悔表示，自己曾報導過這類新聞，對詐騙事件很熟悉，「如果這種事都會發生在我身上，那這種事真的可能發生在任何人身上」。

根據《紐約郵報》報導，德爾加多（Alex Delgado）曾任職於美國KSEE 24新聞台主播，從事新聞工作長達22年。今年3月，德爾加多收到一封自稱來自股票交易平台Robinhood的簡訊，內容聲稱她的帳戶出現異常登入，要求她撥打簡訊內附的電話號碼通報此事。

德爾加多表示，當時她正忙著準備旅行，沒有多加懷疑便撥打電話，對方接通後先假稱協助轉接「反詐欺部門」，接著聲稱有位於亞洲的人士正利用Android手機試圖登入她的投資帳戶，為了保障資產安全，要求她先將資金轉入所謂的「安全帳戶」，整個過程聽起來非常專業且真實。

接下來的2天，詐騙集團持續透過電話一步步引導德爾加多轉帳。德爾加多坦言，她有好幾次都想掛斷電話，但對方不斷以各種話術拖延、施壓，最終她仍依照指示完成轉帳。

德爾加多透露，直到發現帳戶內7.2萬美元已全數消失後，才驚覺自己受騙，事後她透過Robinhood官方App聯繫客服，但資金已無法追回，目前德爾加多已向多家機構通報這起詐騙案。

德爾加多感嘆，自己從事新聞工作22年，過去經常報導詐騙案件，自認對相關手法相當熟悉，沒想到仍然落入陷阱，「如果這種事都會發生在我身上，那這種事真的可能發生在任何人身上」。經歷這起事件後，德爾加多提醒大家，不要輕信任何來電或簡訊中的指示，「很遺憾，除了自己的母親，誰都不要相信」。

▲德爾加多擁有22年播報經驗，曾報導過不少詐騙新聞。（圖／翻攝自IG／alexdelgadotv）

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