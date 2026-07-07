　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

常報導詐騙新聞也中招！　美資深主播「2天遭詐230萬」

美國資深新聞主播德爾加多誤信假冒投資平台客服，短短2天遭騙約新台幣230萬元。（圖／翻攝自IG／alexdelgadotv）

▲美國資深新聞主播德爾加多誤信假冒投資平台客服，短短2天遭騙約新台幣230萬元。（圖／翻攝自IG／alexdelgadotv）

圖文／CTWANT

美國一名擁有22年播報經驗的資深新聞主播德爾加多（Alex Delgado），日前接獲假冒投資平台的詐騙訊息，在對方精心設局下，短短2天內德爾加多就被騙走7.2萬美元（約新台幣230萬元），事後她也懊悔表示，自己曾報導過這類新聞，對詐騙事件很熟悉，「如果這種事都會發生在我身上，那這種事真的可能發生在任何人身上」。

根據《紐約郵報》報導，德爾加多（Alex Delgado）曾任職於美國KSEE 24新聞台主播，從事新聞工作長達22年。今年3月，德爾加多收到一封自稱來自股票交易平台Robinhood的簡訊，內容聲稱她的帳戶出現異常登入，要求她撥打簡訊內附的電話號碼通報此事。

德爾加多表示，當時她正忙著準備旅行，沒有多加懷疑便撥打電話，對方接通後先假稱協助轉接「反詐欺部門」，接著聲稱有位於亞洲的人士正利用Android手機試圖登入她的投資帳戶，為了保障資產安全，要求她先將資金轉入所謂的「安全帳戶」，整個過程聽起來非常專業且真實。

接下來的2天，詐騙集團持續透過電話一步步引導德爾加多轉帳。德爾加多坦言，她有好幾次都想掛斷電話，但對方不斷以各種話術拖延、施壓，最終她仍依照指示完成轉帳。

德爾加多透露，直到發現帳戶內7.2萬美元已全數消失後，才驚覺自己受騙，事後她透過Robinhood官方App聯繫客服，但資金已無法追回，目前德爾加多已向多家機構通報這起詐騙案。

德爾加多感嘆，自己從事新聞工作22年，過去經常報導詐騙案件，自認對相關手法相當熟悉，沒想到仍然落入陷阱，「如果這種事都會發生在我身上，那這種事真的可能發生在任何人身上」。經歷這起事件後，德爾加多提醒大家，不要輕信任何來電或簡訊中的指示，「很遺憾，除了自己的母親，誰都不要相信」。

德爾加多擁有22年播報經驗，曾報導過不少詐騙新聞。（圖／翻攝自IG／alexdelgadotv）

▲德爾加多擁有22年播報經驗，曾報導過不少詐騙新聞。（圖／翻攝自IG／alexdelgadotv）

延伸閱讀
嘴唇被同居人用針線縫死！　日女逃到超商靠紙條「請救救我」求救
母問「女兒白死了嗎」法官冷回被肉搜　律師逆風發文：生氣前先把事情確認清楚
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／2檔飆股「抓去關」　新名單曝
「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　都未即時回報
台股急殺千點！　他嚇到「一鍵出清」認賠：原本帳面+75萬
快訊／忠孝東路「20歲女墜樓」！　倒臥人行道死亡
今跌停！注意股賺翻　年增2076.5%

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

疑搶票失利！黃牛竟對超商店員咆哮、丟東西　暴走過程全都錄

巴威颱風週末逼近沖繩　日氣象廳示警「恐吹垮房屋」

常報導詐騙新聞也中招！　美資深主播「2天遭詐230萬」

南韓武器高度依賴進口晶片！98.9%國外供應　專家示警成國安弱點

川普不滿北約拒挺伊朗戰爭！曾計畫「削減駐歐美軍」：盟友該忠誠

剛與普丁、澤倫斯基熱線！　川普稱「戰爭接近結束」

微軟裁員4800人！Xbox淪重災區「大砍1600人」還有下一波

壽司淋洗碗精挨罰！日本大叔「惡搞HAMA壽司」　觸碰醬油瓶口猛舔

嚮往日本慢活！20歲英國女教師遇「職場震撼教育」　撐1年秒辭職

中國試射飛彈！日媒揭從「海南島東側」升空　澳媒曝最終落點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

疑搶票失利！黃牛竟對超商店員咆哮、丟東西　暴走過程全都錄

巴威颱風週末逼近沖繩　日氣象廳示警「恐吹垮房屋」

常報導詐騙新聞也中招！　美資深主播「2天遭詐230萬」

南韓武器高度依賴進口晶片！98.9%國外供應　專家示警成國安弱點

川普不滿北約拒挺伊朗戰爭！曾計畫「削減駐歐美軍」：盟友該忠誠

剛與普丁、澤倫斯基熱線！　川普稱「戰爭接近結束」

微軟裁員4800人！Xbox淪重災區「大砍1600人」還有下一波

壽司淋洗碗精挨罰！日本大叔「惡搞HAMA壽司」　觸碰醬油瓶口猛舔

嚮往日本慢活！20歲英國女教師遇「職場震撼教育」　撐1年秒辭職

中國試射飛彈！日媒揭從「海南島東側」升空　澳媒曝最終落點

劇本還沒寫好！　宋偉恩深夜驚見血癌原型主角「真實告別式影片」

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑　打造虛實整合娛樂嘉年華

新竹租屋狂被問「工作？年收？」她想衝一波買房：房東嘴臉好討厭

蔡康永東京辦畫展曝鼻酸內幕　林志玲一聽反應超真實：我懂

日本與中國鬥得兇　台灣不要躁進盲動！

十大防颱備品有哪些？網購整理清單　颱風前掌握三大檢查重點

強颱巴威夾擊！「豪雨+大潮」恐襲濁水溪　四河分署全面戒備

靠股票賺翻「包紅包給公婆」　婆婆大讚卻提1要求！網嘆：上了一課

台北市中心神秘圍籬拆了！空總「戰情大樓」開箱　月底再開彩蛋

七國國際生走出教室　雲科大串聯企業與工藝場域深化台灣印象

【驚喊：男友要打我】光腳女跳車衝河粉店！ 店家秒關門對峙報警

國際熱門新聞

太空站視角曝　巴威颱風「清晰巨型風眼」

不到1公分！38歲男號稱擁「世界最小陰莖」

搭飛機別搶第一排！空服員推「最頂神位」

19個月大僅4.7公斤！女嬰活活餓死「形同乾屍」

外太空降6神祕物？澳太空總署出手追來源

美前鋒紅牌卻免禁賽　川普證實致電FIFA

針線縫嘴！她遭「恐怖同居女」殘虐

怕熊不用上學！日本多地推「熊假」

不滿修行太累　日和尚燒了600多年古寺

最惡霸凌女重判27年定讞　逼女高生全裸拍片

玩家體味太臭　卡牌店宣布停賽一週

荷莫茲商船遭「飛彈狂轟」陷火海

吸毒失控？男「自斬陰莖」失血過多亡

川普首度證實：習近平預計9／24前後訪美

更多熱門

相關新聞

陳沂酸「沒有黨你什麼都不是」！焦糖哥哥回嗆

陳沂酸「沒有黨你什麼都不是」！焦糖哥哥回嗆

前MOMO親子台主持人「焦糖哥哥」陳嘉行2021年5月加入民進黨，並於2024年6月接任民進黨台北市黨部執行長。然而，他近期退出政壇後，傳出想找月薪5萬以上的工作卻陷入瓶頸。對此，網紅陳沂也透露，當初花非常多時間勸焦糖哥哥千萬不要從政，無奈他仍執意踏入政壇，讓陳沂感嘆，「當時我就預見了現在的結果。」對此，陳嘉行今（7日）稍早也意有所指的發文狠酸，「如果真的要當先知，應該先講我某年某月某時會在什麼崗位，因為什麼原因換工作。這個都能講對，也不用靠仇恨賣業配了，直接出來創宗教了。」

美股崩盤倒數？他預測「下半年」AI泡沫破滅

美股崩盤倒數？他預測「下半年」AI泡沫破滅

暑假出國別帶「1類伴手禮」！去年542人被罰20萬

暑假出國別帶「1類伴手禮」！去年542人被罰20萬

板橋府中商圈「一整排空屋」！內行揭房東真正盤算

板橋府中商圈「一整排空屋」！內行揭房東真正盤算

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

關鍵字：

周刊王詐騙

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

巴威最新路徑各國預測曝　9縣市暴風侵襲破70%

射完多久能再一次？醫揭聖人模式「5招保養回血」

一堆人瘋買團購「爆款背後超可怕」！員工死都不碰

即／長榮海運爆內線　張國華、張國政移送

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面